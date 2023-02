I sommelier Ais ogni sabato a Spazio Conad per dare consigli sulla scelta dei vini

A partire da sabato 4 febbraio per tutto il 2023 svolgeranno attività di consulenza e degustazioni guidate



Grosseto: Grazie al rinnovato accordo con Ais Toscana, a partire dal 4 febbraio, ogni sabato per tutto il 2023, nella fornitissima enoteca di Spazio Conad al Conad Aurelia Antica, sarà più facile acquistare il vino grazie alla presenza dei sommelier Ais, a disposizione per fornire una consulenza oltre che per le degustazioni guidate.

I sommelier saranno a Spazio Conad ogni sabato mattina e pomeriggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 e anche nei giorni della vigilia di Pasqua e di Natale e il 31 dicembre. I sommelier si muoveranno all’interno dell’area dedicata ai vini chiedendo alle persone se hanno bisogno di aiuto nella scelta della bottiglia giusta e rimanendo a disposizione per rispondere a eventuali richieste che arriveranno dai clienti sul vino da abbinare ad un particolare menù o ad un piatto. Oltre alla consulenza gratuita, ad ogni appuntamento sarà possibile effettuare la degustazione guidata delle diverse etichette che saranno via via proposte.

“Con vero piacere rinnoviamo per tutto il 2023 la collaborazione con Ais Toscana nella consapevolezza di garantire un importante servizio ai nostri clienti. – afferma Paolo degli Innocenti, proprietario e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei supermercati Conad di Grosseto - Il mondo del vino anche in provincia di Grosseto sta crescendo in termini qualitativi e quantitativi. Molte aziende hanno sviluppato nuovi prodotti e stanno migliorando quelli tradizionali. Al consumatore è richiesta una conoscenza complessa per poter scegliere in mezzo a tanta varietà”.

“Conad, insieme ad Ais Toscana – prosegue Paolo degli Innocenti – con questa rinnovata collaborazione vogliono contribuire alla diffusione della cultura del vino e a far conoscere le aziende vitivinicole del territorio. Avere ogni sabato i sommelier Ais nello Spazio Conad Aurelia Antica sarà dunque l’occasione per avvicinarsi a nuove etichette e per farlo in modo consapevole, ricevendo le informazioni che consentono di apprezzare appieno il prodotto.”