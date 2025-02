I servizi della CRI Comitato Costa d'Argento

Monte Argentario: La sede della Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d'Argento, in Via Baschieri a Porto Santo Stefano è riferimento, tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 12:30 di ufficio informazioni, segreteria di Cri, prenotazione trasporti, campagne alla donazione del sangue con il gruppo donatori della Cri, informazioni sul servizio civile.

In convenzione, il martedì pomeriggio ufficio di segretariato sociale, dopo le ore 15 con accesso gratuito e senza prenotazione per le relative pratiche. La Sede ospita anche un servizio di " informatica " con esperti della materia, che offrono supporto ai cittadini, che lo richiedono, soprattutto anziani e pensionati, vedi ad esempio come un anziano può fare uno speed od altre pratiche sulle molte applicazioni e gestioni on line anche di utenze utili ad ogni famiglia.

Direttore per l'Argentario della Croce Rossa Italiana è il dottor Giorgio Rizzardi, che si avvale della collaborazione della dottoressa Antonella Escardi, per le sedi di Porto Ercole e Santo Stefano.

Segreteria Sede Porto Santo Stefano Edoardo Ferrara.

Delegato area trasporti e salute del Comitato è Mauro Pasquarelli, per area due socio assistenziale e sportello sociale Piera Casalini, per supporto mezzi a Monte Argentario Mauro Gabrielli. Donatori Cri ad Isola del Giglio Alberto Cassarini.