I servizi bus “at” in 11 mappe per tutta la Costa Toscana

Da Marina di Carrara a Capalbio le indicazioni su come raggiungere le spiagge in modo facile, etico e sostenibile.

Baccelli: "Si rafforza il sistema di mobilità pubblica". Marras: “Un ulteriore incentivo per il nostro turismo”.

Firenze: L'Estate toscana 2023 sempre più a portata di mano a bordo dei bus di Autolinee Toscane. L’azienda che dal novembre 2021 gestisce per conto della regione Toscana il servizio di trasporto pubblico su gomma, infatti, quest’anno non solo ha ampliato l’offerta di mobilità collettiva per toscani e turisti, ma ha anche predisposto una speciale campagna di comunicazione e informazione (“Estate in bus – Vivi l'estate, scegli l’autobus”) che in maniera molto chiara spiega quanti e quali sono le località turistiche raggiungibili facilmente a bordo di un autobus.

Infatti, tutti servizi bus di “at” sono spiegati in mappe speciali per tutta la Costa Toscana, dove, zona per zona, sono indicate spiagge, parchi, musei e siti utili raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico.

Una scelta concreta per contribuire a incentivare la mobilità pubblica collettiva a beneficio della qualità della vita e dell’ambiente in Toscana che “at” ha realizzato grazie alla collaborazione con la Regione Toscana, gli enti locali e il sistema turistico-ricettivo.

"L’obiettivo è quello di rafforzare il sistema di mobilità pubblica come risposta concreta all’inquinamento ambientale – spiega l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli -, è quindi positivo che l’azienda che gestisce il TPL in Toscana abbia deciso di promuove i servizi di bus pubblici, spesso rafforzati di intesa con le istituzioni locali, come mezzo alternativo all’auto privata per raggiungere le località turistiche della nostra regione. Muoversi sui bus, come sui treni, infatti, non solo costa molto meno al cittadino, ma migliora anche la qualità della vita perché libera dall’incubo del parcheggio, che in alcune zone turistiche in certi periodi è davvero problematico, e soprattutto perché fa abbattere le emissioni inquinanti prodotte dal traffico privato e quindi porta un beneficio all’ambiente a tutti noi”.

"Un'iniziativa positiva che salutiamo con favore - commenta Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana -. Promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici, soprattutto in estate quando la Toscana ospita tantissimi turisti, è molto importante e può essere, a sua volta, un ulteriore incentivo per scegliere di trascorrere le vacanze nella nostra regione. Ringrazio Autolinee toscane e le amministrazioni locali per aver scelto di potenziare i servizi di mobilità ed aver lanciato la campagna 'Estate in bus', che trovo perfettamente in linea con le azioni che stiamo promuovendo per offrire ai visitatori informazioni sempre più complete e fruibili".

“Sono cresciuto in una località di mare in Toscana quindi conosco bene come ci si sposta sulla costa. Quest’anno per la stagione estiva abbiamo prodotto uno sforzo straordinario per comunicare dove e come ci si può spostare in autobus non solo per andare a scuola o a lavoro ma anche per andare al mare - spiega Tommaso Rosa, Responsabile Marketing, Brand e Comunicazione di Autolinee Toscane -. Già nel 2022 abbiamo messo in campo operazioni molto positive (Elba Pass, Lungomare By Night) e su queste abbiamo costruito l’impianto di comunicazione. Grazie al contributo sia delle istituzioni locali che degli operatori turistici nonché degli stessi utenti, abbiamo mappato tutti i servizi di autobus che possono essere utili a chi vuole spostarsi sui nostri mezzi pubblici e quindi sia le linee tradizionali sia le linee speciali che si attivano d’estate. Concretamente questo significa che ogni istituzione, ogni operatore turistico, ogni viaggiatore può avere a portata di mano in maniera chiara e facilmente leggibile su www.at-bus.it, tutte le opportunità di viaggio che “at” offre non solo lungo tutta la costa toscana, ma anche per i servizi di lunga percorrenza che, dall’interno o da altre province, portano al mare, ad esempio lungo la direttrice Quarrata-Pistoia-Viareggio o Firenze-Viareggio".

In effetti, una volta entrati nel sito di at-bus (www.at-bus.it) e aver aperto la pagina estateinbus si accede ad un ventaglio di possibilità per raggiungere le spiagge della Toscana in modo facile, etico e sostenibile. Nel concreto ogni area della costa toscana è stata specificatamente studiata e mappata e quindi l’utente ha per ogni zona la possibilità di conoscere in modo molto semplice le bellezze e i siti di interesse di quella area che può raggiungere lasciando l’auto a casa.

“Per ogni zona - sintetizza Rosa – abbiamo ricostruito la tipologia del servizio, e cioè se è urbano o extraurbano, o notturno, o gratuito, assegnato a ogni tipologia un colore che significa anche una tariffa: le linee color verde giada si usano con biglietti urbani, quelle blu con il biglietto extraurbano (cioè i colori che riprendono quelli usati per la comunicazione digitale e quindi già conosciuti dall’utente); i servizi notturni che spesso sono a tariffazione speciale hanno il color aragosta. Infine, le navette e i servizi pagati dai comuni quindi gratuiti per l’utenza sono verdi (la navetta Caldanelle – Baratti, quella per Marina di Vecchiano, la nuova Castiglioncello – Cecina e molte altre). Poi, per ogni servizio, abbiamo messo sulla mappa tutti i dettagli utili come i percorsi, date di inizio e di fine per quelli prettamente estivi, oltre a riportare ciò che si può trovare lungo il percorso: punti di interesse, parchi, musei e siti archeologici, intrattenimenti, stazioni e porti che fanno servizio di collegamento con altre località/regioni. E naturalmente le spiagge raggiungibili direttamente o con pochi tratti a piedi (all’Isola d’Elba indichiamo anche quanti minuti ci vogliono a piedi)”.

Le zone mappate sono 11: da Marina di Carrara a Torre del Lago; Pisa; da Livorno a Chioma; da Castiglioncello a Donoratico; da San Vincenzo a Piombino; Isola d'Elba; da Follonica a Puntone; da Punta Ala a Castiglione della Pescaia; da Castiglione della Pescaia a Marina di Alberese; da Talamone a Capalbio; Isola del Giglio. Undici vademecum che ogni persona potrà avere sia in formato cartaceo che digitale sul proprio telefonino grazie alla nostra nuova app “at-bus” scaricabile gratuitamente (https://www.at-bus.it/it/app).

In più, Autolinee Toscane sta promuovendo, sia sui vari canali social che sulla stessa tramvia di Firenze dove ogni giorno transitano decine di migliaia di turisti, una speciale campagna (si chiama “destination”) su alcune località iconiche della Costa Toscana spiegando da una parte non solo che si tratta di posti molto belli (che spesso la grande massa dei visitatori che arrivano in Toscana non conoscono), ma che sono anche facilmente raggiungibili in autobus. Ad esempio, su Instagram è già visibile quella dedicata al Golfo di Baratti (https://www.instagram.com/p/CuHXiF_rTm_/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D ) in cui sopra una splendida foto della spiaggia bagnata dal mare con la pineta alle spalle viene spiegato che quella spiaggia è raggiungibile in un minuto a piedi dalla fermata del bus. Insomma, un modo da una parte per promuovere alcune perle del mare toscano e dall’altra per incentivare una mobilità sostenibile più rispettosa dell’ambiente e della natura. Nei prossimi giorni usciranno anche le “cartoline” dedicate alla Cave di Carrara, al Pontile di Forte dei Marmi, alla spiaggia di Vecchiano e a quella di Fetovaia, a Castel Sonnino e a Torre Mozza, a Castiglioncello e a Castiglione della Pescaia, a Talamone e a Giglio Castello.

Autolinee Toscane ha anche pensato a una colonna sonora che possa accompagnare i nostri utenti nel proprio viaggio verso il mare. Su Spotify due playlist speciali per l’estate toscana.