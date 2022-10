I segreti del Suono e della Voce per i "Pomeriggi culturali a Villa Donati"

Grosseto: Giovedì 13 ottobre alle ore 17:30 in Sala Friuli, Piazza San Francesco a Grosseto, il Maestro Walter Marzilli tratterà "I segreti del Suono e della Voce" nel corso di una conversazione accompagnata da proiezione di immagini. Cosa hanno in comune un aereo, una Ferrari e la voce umana? Quanto era grande in passato l'amore per il canto? Quanto sapevano gli antichi sul canto? Sono proprio sette le note musicali? Quale effetto può produrre il luogo del concerto sui suoni? Tanti sono gli aspetti che il conferenziere presenterà in un discorso utile per chi fa della voce uno strumento di lavoro, dagli insegnanti agli attori e alle professioni del terzo settore in contatto costante con il pubblico. La voce, elemento personale e ricco, centrale nella comunicazione, riserva grandi sorprese, la conoscenza delle sue caratteristiche aiuta a saperla curare e utilizzarla al meglio.



Walter Marzilli, direttore della Corale Puccini, membro del Pontificio Istituto di Musica Sacra e dell'University of Notre-Dame, South Bend Indiana (USA), espone elementi tecnici e stilistici del canto e del suono. Respirazione, fonazione, tratto vocale ed altro ancora. Per rendere più fruibile la conversazione, si presenterà un video con immagini delle corde vocali durante il canto.

Si conclude così la seconda serie dei "Pomeriggi Culturali a Villa Donati", organizzati nell'anno 2022. Sia negli incontri di primavera che in quelli autunnali, i Pomeriggi Culturali hanno suscitato l'interesse e la partecipazione di molti cittadini, in un clima di semplicità e cordialità.

L'incontro è aperto al pubblico, ad ingresso libero.