I risultati della settimana delle Giovanili PGR

Grosseto: Continua la straordinaria striscia positiva degli under 19 della PGR: dopo l’Invictus Livorno, i ragazzi di coach Di Patria hanno liquidato anche la pratica Piombino 76-81. Match intenso, giocato con grande tenacia da entrambe le squadre che tenevano alla vittoria anche al di là della classifica. Dopo un estenuante testa a testa, nell'ultima fase i maremmani staccano e, nonostante i tentativi piombinesi di riprendere la partita, chiudono la questione con un meritato +5 alla sirena finale. La PGR, con 22 punti, resta saldamente al quarto posto e giovedì 4 marzo dovrà vedersela con l’Etrusca basket.

Bella vittoria anche degli under 17 gold, che al PalAustria archiviano il don Bosco Livorno 76-60. Una partita combattuta più di quanto non dica il punteggio, ma per i ragazzi di coach Ceccarelli due punti preziosi, che fanno classifica (l’u17 è settima con 14 punti nella categoria 2007/08) e morale in vista della prossima sfida contro Massa e Cozzile.

Vittoria di maturità anche per gli under15 eccellenza, che nella sfida casalinga contro l’Olimpia Legnaia si impongono 76-69, al termine di un match combattuto e dal ritmo intenso. Partiti meglio gli ospiti, i ragazzi di coach Ceccarelli escono dall'intervallo lungo con un piglio agonistico superiore prendono in mano il match e dando prova di grande compattezza. Un plauso ai ragazzi che, dalla panchina, offrono un grande contributo crescendo e guadagnandosi il rispetto in questo campionato così tosto. La squadra è terza con 34 punti e si appresta a misurarsi domenica 3 marzo con i forti pari età di Pistoia, secondi in classifica. Ci sarà da divertirsi!

Sconfitti gli under 15silver di coach Busonero, sul campo della capolista Basket Piombino 42-74. Un match che si preannunciava proibitivo sulla carta ma che i biancorossi hanno comunque onorato con buona intensità e impegno, soprattutto nei primi venti minuti di gioco. I ragazzi hanno giocato con grinta, cuore e a testa alta contro l’imbattuta del girone, avanti così. Domenica 3 marzo sfida casalinga contro il Don Bosco per questo avvincente campionato.

Derby cittadino agli under14 della PGR vittoriosa sulla GEA 54-45, aggiudicandosi la prima partita della fase “ad orologio”. I ragazzi di coach Massai sono partiti subito bene mentre nella seconda metà del match accusano un po’ di rallentamento tonico e qualche distrazione che però non danneggia quanto di buon fatto con i 2 punti solidi in cassaforte e il 4 posto in classifica. Gruppo in crescita che può esprimere ancora tanto potenziale tecnico e d'intensità.

Infine L’under 13 sconfitta al PalAustria 33-46 nella partita contro l’Invictus Livorno. Potremmo parlare di una sconfitta annunciata contro la capolista, ma con evidenti segnali positivi, a partire dalla tenuta in campo con i ragazzi di coach Busonero battaglieri e mai domi. Nove a referto con almeno un punto realizzato, importanti minuti per Cappuccini e Carotti, al debutto in questa seconda fase. Sabato la squadra è attesa dall’ultima sfida del girone di andata contro il Pescia.