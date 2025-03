I ringraziamenti di Croce Rossa, comitato Costa d'Argento

Orbetello: Anche per l'anno 2025, come da convenzione fra Comune e Cri, l'organizzazione umanitaria e sanitaria e di servizi Odv continuerà ad occuparsi di protezione civile nel territorio comunale di Orbetello, su attivazione della stessa Amministrazione e degli Uffici della Centrale Operativa Comunale di Protezione Civile. Il Comitato conferma che il proprio Delegato di area 1 Salute Pasquarelli sovrintende al servizi sul territorio, sia di trasporto sanitario, emergenza- urgenza che di verifica di tutte le procedure in caso di attivazione, su incarico del Consiglio Direttivo. La delegata di area due e consigliere del Comitato ha intanto promosso una nuova serie di iniziative di raccolta fondi, da destinare all'acquisto di nuove apparecchiature elettro medicali per i mezzi di soccorso di Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d'Argento.