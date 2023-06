“I rilievi sonori” di Pelli all’aperitivo letterario del Polo Culturale Le Clarisse

Venerdì 9 giugno nella Chiesa dei Bigi l'autore presenta la sua ultima raccolta di poesie



Grosseto: L’aperitivo letterario al Polo culturale Le Clarisse torna con la presentazione del libro di poesie “Rilievi sonori” di Stefano Pelli, edito da Porto Seguro. L'appuntamento è per venerdì 9 giugno alle ore 18.30: a conversare con l’autore sarà Fulvia Perillo mentre Laura Ormezzano leggerà alcuni passi del libro. Il biglietto d'ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e comprende una degustazione dei vini della Fattoria San Felo e la visita al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti (per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamare il numero 0564 488066). L'aperitivo letterario è un evento di Grosseto Città che legge, organizzato dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l'associazione Letteratura e dintorni. Nell'occasione sarà possibile, come di consueto, rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.





“Rilievi sonori” è un libro di poesie. «“La poesia è come il cielo”, scrive Stefano Pelli. E la voce delicata ma potente della sua raccolta – spiegano dall'associazione Letteratura e dintorni – guida il lettore attraverso un turbinio di emozioni e pensieri, tratteggiando su carta la bellezza nascosta in ogni gesto e in ogni angolo del mondo. Le sue parole sono come rilievi sonori ai bordi del cielo, voci di vento che ci invitano a una ricerca continua di significato e di poesia. Attraverso la sua visione del mondo, Stefano Pelli riesce a trasmettere una personalissima versione di se stesso. Impossibile non volersi perdere tra le righe di un autore che sa disegnare per i suoi lettori percorsi senza fine».

Stefano Pelli, romano di nascita ma cresciuto a Milano, vive a Grosseto dal 1989 dove sono nati i suoi tre figli e dove esercita la professione di psicologo e di consulente in ambito socio-educativo. Da sempre scrive poesie e ha ottenuto riconoscimenti in concorsi e premi internazionali. ”Rilievi sonori” è la sua seconda raccolta: la prima, “Mandala di sabbia”, è stata pubblicata nel 2021 con 96 Rue de-la Fontaine Edizioni.