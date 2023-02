I ragazzi dell'Under 15 fanno squadra e vincono contro Capraia

Grosseto: Complimenti ai ragazzi under 15 dell' U.s.Grosseto 1912 e al loro allenatore De Masi che è riuscito a far diventare il gruppo una vera squadra. Tutti si aiutano e lavorano sodo, dal primo all'ultimo. Un gruppo che nelle ultime otto gare ha dimostrato di non essere secondo a nessuno. Il confronto è stato una battaglia, approcciata molto bene dai grossetani che si fanno apprezzare per il gioco, senza pause, concedendo poche occasioni ai fiorentini. Dopo varie azioni offensive, il Grosseto passa in vantaggio al 22'. Punizione di Margiacchi dalla tre quarti. Il pallone spiove in aria e sul secondo palo arriva Betti, che di testa batte Orsucci. La reazione del Limite e Capraia è abbastanza sterile e il primo tempo si conclude sul punteggio di 1-0 per i maremmani. Nel secondo tempo il Grosseto continua la sua partita con piglio e grinta, giocando alla pari contro la più quotata squadra avversaria e all' 11' Di Fraia s'impossessa della palla sulla fascia destra, arriva sul fondo e crossa. La parabola scavalca Orsini e sul secondo palo Frediani appoggia in rete per il 2 -0. Il Limite e Capraia sotto di due gol attacca a testa bassa, ma la difesa dei grossetani ribatte colpo su colpo senza soffrire più di tanto. Quando sembra che la partita possa essere sotto il controllo dei biancorossi al 30' Lentini accorcia le distanze con una rete in mischia. Dopo la realizzazione, il Limite e Capraia ceca il pari, ma gli sforzi dei ragazzi di Gori si infrangono sulle parate di Niccolini L. anche nell'ultima occasione, su calcio piazzato. Una vittoria voluta e cercata, che dimostra il carattere e la determinazione della squadra allenata da De Masi.







Campionato giovanissimi regionali under 15 (2008)

U.s. Grosseto 1912 – U.s. Limite e Capraia 1920 2-1



Marcatori: 22' p.t. Betti(Gr.), 11's.t. Frediani (Gr.), 30' s.t. Lenti (L.c.)



U.s. Grosseto 1912: Niccolini L., Niccolini R., Fiore, Roggiapane, Betti, (Loreti), Mussio, Margiacchi (Gigli), Vongher, Di Fraia (Rossi), Berardone (Pascolini), Frediani (Chelini). A disposizione: Malentacchi, Del Chiaro, Agresti, Limosani. Allenatiore De Masi

U.s. Limite e Capraia 1920: Orsucci, Manetti, Goretti, Borsellini, Rannino, Malagnino, Sela, (Capaccioli), Ghazal, (Pieroni), Paci (Lenti), Bonora, Trapani. A disposizione: Lazzeri, Soldi, Giannoni, Landi. Allenatore Gori



Ammonizioni: 26' s.t. Bonora (L.c.), 28' st. Betti (Gr.) 40' st. Manetti (L.c.)



Arbitro: Squillante della sez. di Grosseto









(foto Mario Spalletta)