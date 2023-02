Cultura & spettacolo “I racconti di via Garibaldi” a Qb 20 febbraio 2023

Grosseto: Appuntamento con i racconti domani, martedì 21 febbraio alle 18, alla libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto. Il libro che li contiene è "I racconti di via Garibaldi", edito da Effigi e scritto da Antonella Baldini, Nivio Fortini, Rita Parravicini, Roberto Petrania, Armida Tosi. Insieme agli autori partecipano Bernardina Tarlati ed Eleonora Guelfi alle letture. Si tratta di sessantanove racconti di cinque scrittori accomunati dall'aver partecipato ad un corso di scrittura creativa tenuto all'Unitre da Bernardina Tarlati. Ognuno a suo modo, racconta sé stesso ed il suo mondo, offrendosi come occasione di confronto, per supportare la nostra personale ricerca di una felicità condivisa.

