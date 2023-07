"I racconti delle Clarisse", cinque serate in compagnia dell’associazione Liber Pater

Rassegna di lettura scenica e teatro comico a cura dell’associazione Liber Pater



Massa Marittima: Si intitola “I racconti delle Clarisse”, la rassegna di lettura scenica e teatro comico che si terrà a Massa Marittima, dal 10 al 29 luglio, all’ex Convento delle Clarisse, in piazza XXIV maggio, promossa e organizzata dall’associazione Liber Pater con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Cinque appuntamenti da non perdere, tutti con inizio alle ore 21 e 15 e a ingresso libero: si comincia il 10 luglio con “Fuga dal Matrimonio”, lettura scenica a cura dell’associazione Liber Pater. Si prosegue l’11 luglio con un’altra lettura scenica dal titolo “Le parole che ti ho scritto”. Il 18 luglio è la volta del teatro comico con “Atti impuri”. La rassegna prosegue il 24 luglio con “Chiacchiere e letture”. In questo caso la serata inizierà alle 20 e 30 con la degustazione gratuita di vini, in collaborazione con Strade del Vino Monteregio. Ultimo appuntamento il 29 luglio con “Il lato oscuro delle donne e non solo” con la partecipazione della compagnia “Le Donnacce”.

“Dopo il successo della rassegna di teatro comico ‘Massa in scena’ che abbiamo proposto questo inverno - afferma Alessandra De Vita, presidente dell’associazione Liber Pater – abbiamo deciso di replicare anche nel mese di luglio il format che tanto è stato apprezzato dai cittadini, questa volta con cinque serate all’aperto, nell’affascinante contesto del giardino delle Clarisse. Entrando nel merito dei contenuti, la prima sera, ‘Fuga dal matrimonio’ è la storia di un gruppo di amiche, che si ritrovano ad avere a che fare con una di loro in fuga dal matrimonio. ‘Le parole che ti ho scritto’ sono invece brani diversi tratti da epistolari. Lo spettacolo del 18 luglio si compone di tre sketch comici interpretati dalla compagnia di teatro amatoriale Liber Pater. Il quarto appuntamento ‘Chiacchiere e Letture’ è dedicato a vari brani di argomenti diversi. La rassegna chiude il 29 luglio con la compagnia ‘Le Donnacce’, che abbiamo avuto come ospite questo inverno e che ha riscosso un grande gradimento, e per questo l’abbiamo invitata di nuovo.”