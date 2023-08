"I Quaderni del Maam", rinnovato il Comitato Scientifico del progetto editoriale

Grosseto: Rinnovato il Comitato Scientifico del progetto editoriale “I Quaderni del Maam”, l’iniziativa editoriale nata con l'obiettivo di rendere omogenea la produzione scientifica e di divulgazione, creando una linea editoriale che abbia caratteri di originalità e di riconoscibilità anche dal punto di vista grafico, oltre ad un’opportuna rete di distribuzione.



“La linea editoriale include i cataloghi delle mostre che il Museo organizza con regolarità, i prodotti ottenuti dallo studio dei materiali contenuti nel Museo e prodotti particolari come strumenti divulgativi – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – Materiale questo che ristabilisce un contatto tra i siti archeologici della provincia di Grosseto e i reperti esposti nelle vetrine del Museo e che documenta i risultati della ricerca archeologica promossa dall’impegno del Comune. Ringraziamo Anna Bonelli e Chiara Valdambrini per aver ideato il progetto e auguriamo buon lavoro al Comitato Scientifico rinnovato”.

Il neo Comitato Scientifico, in carica fino alla fine dell’anno, risulta dunque così composto: Anna Bonelli e Chiara Valdambrini del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma; Franco Cambi dell’ Università di Siena; Matteo Milletti, ex SABAP per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo – Università dell'Aquila; Enrico Maria Giuffrè, SABAP per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo; Gabriella Poggesi, ex SABAP per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato; Susanna Sarti, Direzione Regionale Musei della Toscana: Mariagrazia Celuzza, già direttrice del Maam e Andrea Zifferero dell’Università di Siena.

Il nuovo direttivo è pronto a lavorare con entusiasmo ai futuri progetti. Tra questi, il quarto dei Quaderni del Maam, che si aggiunge 3 già pubblicati, e il primo dei Supplementi ai Quaderni del Maam, il nuovo volume divulgativo e didattico alla scoperta di Roselle.