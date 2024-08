I Q2 Visual raccontano gli One Eat One e volano con loro in Europa

La prima band di musica elettronica formata da persone normodotate e persone con disabilità, selezionata da Revelland



Amiata: Le performance live degli One Eat One – gruppo musicale italiano composto da persone normodotate e persone con disabilità - sono accompagnate sul palco da un visual realizzato dal collettivo Q2 visual formato da Irene Bigattini, Michele Guidarini e Lorenzo Gonnelli, amiatini DOC.

Gli One Eat One hanno raggiunto un traguardo eccezionale e sono stati selezionati come unica band italiana per il progetto internazionale Revelland.

Revelland è una rete collettiva di artisti, registi e organizzatori di eventi, appassionati, con un grande obiettivo, quello di rendere le arti performative più coinvolgenti, inclusive e accessibili a tutti, ovvero anche a coloro che hanno limitazioni fisiche o difficoltà di apprendimento.

Inclusione e accessibilità sono argomenti di attualità nel settore della musica dal vivo oggi.

Alcune date del tour europeo:

Sziget Festival 11 agosto 2024 Budapest (Ungheria)

Cooltural Fest 15 agosto 2024 Almeria (Spagna)

Keep on Fest 26 settembre 2024 Palermo (Italia)

Eurosonic noorderslag gennaio 2025 Groningen (Olanda)

Biografia One Eat One

One Eat One è un gruppo musicale che ha rivoluzionato il panorama della musica elettronica con la sua formazione unica e innovativa. Fondato nell’aprile del 2012, il gruppo unisce persone considerate normodotate e persone con disabilità, dimostrando che la passione per la musica e la creatività non conosce barriere né limiti.

I musicisti: Michele Cheli, Samuele Vergili, Matteo Nati e Said Guirrine.

Il sound degli One Eat One è una fusione totale tra elementi elettronici e performance live, e crea un tessuto sonoro unico che si nutre di ritmiche minimali, riflessioni melodiche e suggestioni visive e voci spezzate. Le linee di chitarra si intrecciano con le pulsazioni elettroniche in un connubio armonioso, evidenziando la sinergia tra le varie componenti del gruppo.

In questa fusione, si riflette la bellezza dell’unità nella diversità, e trasforma il loro lavoro in un’entità musicale senza precedenti nel panorama contemporaneo.

One Eat One ha accumulato un’impressionante esperienza live a livello nazionale, con oltre 100 performance dal vivo in diversi contesti. Tra questi, spiccano eventi di rilievo come la partecipazione al Pitti Uomo, dove hanno aperto per Boosta dei Subsonica, e l’apertura al concerto di Elisa Toffoli. Hanno calcato i palcoscenici di luoghi prestigiosi come il The Cage Theater, il Teatro Goldoni e il Mandela Forum di Firenze durante il XX meeting sui diritti umani.

La loro presenza è stata notata anche in festival di risonanza come il Pik Nik Elettronik in Sardegna e il prestigioso Home Festival. Inoltre, hanno collaborato con il progetto internazionale Playing for Change nel brano “Leon Me”, aggiungendo ulteriore prestigio alla loro carriera.

www.oneeatone.com

Biografia Q2 Visual

Il progetto Q2 Visual, nato sul Monte Amiata, unisce la passione per la visual art, il vjing, alla tecnologia e la comunicazione visiva.

Toscani e totalmente autodidatti iniziano osservando il mondo del clubbing e dei festival per poi cimentarsi nel videomapping, nella realizzazione di videoinstallazioni e performance, progetti e collaborazioni con artisti, festival, club e dj/producer italiani e internazionali.

Ad oggi Q2 Visual è un “progetto aperto” intorno al quale orbitano collaboratori e artisti che si occupano della realizzazione di molteplici contenuti digitali e multimediali.

L’obiettivo è quello di trasformare dati in rappresentazioni visive chiare, intuitive e dal forte impatto emozionale, rendendo l'informazione accessibile e comprensibile ad un vasto pubblico grazie ad uno storytelling e un design semplice ma ricercato.