Toscana: Temporali forti, allerta gialla per martedì 19 agosto
I prossimi eventi estivi nei Parchi archeologici della Maremma
Grosseto: Nuovo programma dettagliato con tutte le prossime iniziative e gli eventi, dall'11 al 31 agosto, in calendario ai Parchi archeologici della Maremma.
- Lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 agosto - Spettacolo teatrale nell'area archeologica
Parco archeologico di Roselle: Anfiteatro romano, ore 21.30, spettacolo teatrale "Antonio e Cleopatra", dalla tragedia di W. Shakespeare, per la regia di Francesco Tarsi, presidente dell'Associazione Culturale Polis 2001. La rappresentazione rientra nell’ambito della manifestazione “Estate Rosellana Diffusa 2025 – XL edizione”.
Per info e prenotazioni dei biglietti (disponibili anche in loco) associazionepolis2001@hotmail.com | 347 2299737
- Venerdì 15 agosto - FERRAGOSTO AL MUSEO. Aperture delle tre aree archeologiche. Visita guidata in un'area archeologica
Parco archeologico di Vetulonia: apertura con orario 09:45 - 18:30
Tomba del Diavolino II, ore 10.00 e ore 17.00: visita accompagnata gratuita a cura del personale MIC "Alla scoperta della Tomba del Diavolino II". Partenza dalla Tomba della Pietrera.
Per info e prenotazioni: drm-tos.areavetulonia@cultura.gov.it | 3316216340
Parco archeologico di Cosa: apertura con orario 09:45 - 18:30 (ultimo ingresso alle ore 18:00)
Parco archeologico di Roselle: apertura con orario 09:45 - 18:45 (ultimo ingresso alle ore 18:00)
- Venerdì 22 e sabato 23 agosto - Spettacolo teatrale nell'area archeologica
Parco archeologico di Roselle: Anfiteatro romano, ore 21:15 (si raccomanda di arrivare 15 minuti prima), spettacolo teatrale LE INTELLETTUALI (adattamento della commedia di Molière) portato in scena dalla compagnia teatrale "Confine Zero"
Per informazioni: 331 748 0392
- Martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 agosto - Spettacolo teatrale nell'area archeologica
Parco archeologico di Roselle: ore 20:30 e 21:45: spettacolo teatrale TRACCE DI UMANITA' portato in scena dalla "Compagnia delle seggiole". Una rappresentazione che attraversa le opere di giganti della letteratura come Sofocle, Aristofane, Plauto, Seneca e Shakespeare.
Per informazioni: 333 2284784
- Venerdì 29 agosto - VENERDÍ DELL'ARCHEOLOGIA. Apertura straordinaria e visita guidata in due aree archeologiche
Parco archeologico di Cosa: apertura continuata fino a sera con orario 09:45 - 21:30 .
Ore 19:00 visita guidata al Parco e al Museo a cura delle guide dell'Associazione culturale Le Orme. Ingresso al Museo: 2 euro. Costo della visita: 10 euro intero e 8 euro ridotto (da 6 a 12 anni).
Per info e prenotazioni: 0564 416276 | 3466524411 | info@leorme.com
Parco archeologico di Vetulonia: apertura continuata fino a sera con orario 09:45 - 21:30
Ore 19:00 (ritrovo alla Tomba della Pietrera) visita guidata a cura delle guide dell'Associazione culturale Le Orme. Ingresso all'area gratuito. Costo della visita: 10 euro intero e 8 euro ridotto (da 6 a 12 anni).
Per info e prenotazioni: 0564 416276 | 3466524411 | info@leorme.com
Tutti i martedì inoltre visita guidata compresa nel biglietto ridotto (2 euro) al Parco archeologico di Roselle alle ore 17:00 a cura delle guide dell’Associazione culturale Le Orme, offerta dal Comune di Grosseto. Per info e prenotazioni: 0564 416276 | 3466524411 | info@leorme.com
Maggiori info sulle novità e su tutti gli appuntamenti estivi fino a settembre disponibili sul sito: parchiarcheomaremma.cultura.gov.it