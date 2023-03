I primi 15 anni della Granfondo dell’Argentario

Argentario: Domenica prossima sarà il giorno della 15esima edizione della Granfondo dell’Argentario, secondo appuntamento stagionale per il circuito Maremma Tosco Laziale Mtb. La sfida di Porto Santo Stefano è ormai un caposaldo del panorama primaverile delle sfide di mountain bike e il prossimo 26 aprile c’è da attendersi una nuova invasione di biker, considerando anche il fatto che a una decina di giorni dall’effettuazione della corsa il totale degli iscritti aveva già raggiunto la considerevole cifra di 350.



La gara di quest’anno si propone come un grande evento anche grazie al supporto della Cetilar, la grande azienda farmaceutica che fornirà una marea di prodotti per il ricco pacco gara, dalle pomate agli integratori, dagli asciugamani alle bandane, senza dimenticare i prodotti dolciari della Corsini. Inoltre al villaggio di partenza/arrivo i concorrenti troveranno un ampio spazio dedicato ai massaggi con ben 6 lettini a disposizione.

I percorsi non cambiano rispetto allo scorso anno, con la prova competitiva su 44 km per un dislivello di 1.400 metri per un disegno che ormai è entrato nella tradizione degli appassionati, impegnativo ma non troppo e sul quale lo scorso anno vinsero Mirco Balducci e Oriana Goretti, pronti a difendere il loro titolo. Detto del tracciato agonistico, confermato è anche quello non competitivo di 24 km per 740 metri, aperto anche alle Ebike che partiranno in coda al gruppo.

L’appuntamento è fissato presso la Banchina Toscana di Porto Santo Stefano (GR) alle ore 9:30, orario di partenza, iscrizioni aperte fino a venerdì 24 al costo di 35 euro per la gara e 25 per la non competitiva. Chi volesse provvedere sul posto dovrà pagare 5 euro in più, recandosi ai tavoli di segreteria al Palazzetto dello Sport in località Pispino. Premi per i primi 3 arrivati uomini e donne e i primi 5 di ogni categoria (primi 3 per la Junior Master). Dopo la gara anche la classifica del Maremma Tosco-Laziale avrà una connotazione più definita.

Per informazioni: GC Monte Argentario, https://www.argentariobike.it/