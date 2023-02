“I Popolari abbiano il coraggio di chiamarsi popolari”

Grosseto: "Luca Angelini, coordinatore provinciale di POP-Popolari in Rete di Grosseto, esaminando la riuscita dell’iniziativa politica di sabato 11 Febbraio, dove i popolari si sono presentati ai cittadini, traccia il percorso politico appena iniziato: un soggetto politico che incarni l’ideologia popolare partendo dal basso per dare voce a tutti quei cittadini stanchi della politica propagandistica urlata dai populisti di destra e di sinistra, che si aspettano un impegno politico serio e non ambiguo, perché il popolarismo non può essere, come succede nel nostro territorio, uno slogan piuttosto che una corrente (fra l’altro a livello esclusivamente locale) di un partito che perde terreno all’interno del centro destra Maremmano e si nasconde dietro sigle europee non autorizzate e tantomeno in linea con le recenti esternazioni del proprio leader nazionale".



"Tornando all’iniziativa di sabato, è stata un’iniziativa molto seguita, grazie anche alla diretta YouTube, e soprattutto molto partecipata: molti interventi hanno infatti animato il dibattito, arricchito dai membri del gruppo dirigente e da quelli di alcuni esponenti di spicco di Grosseto in Azione, che ringraziamo per averci concesso la sede, e di Italia Viva!

È stata poi tracciata la linea per l’imminente partecipazione di POP alla tornata elettorale di primavera che vedrà cinque comuni della provincia andare al voto: candidare e sostenere persone capaci, moderate e di valore politico che nasce nel radicamento con i cittadini dello specifico comune. In quest’ottica è stata auspicata la candidatura di Gabriele Fusini come sindaco di Magliano in Toscana,accolta positivamente dal Partito Democratico, rappresentato nell’occasione dalla consigliera comunale di Grosseto Gabriella Capone, candidatura confermata proprio in queste ore dallo stesso Fusini.

Sabato 11 Febbraio è quindi stato tracciato un percorso che porterà i popolari maremmani a partecipare sabato 25 all’assemblea nazionale dei comitati regionali POP-Popolari in Rete, come parte integrante del nuovo soggetto politico in Toscana", conclude Luca Angelini.