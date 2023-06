Sport I(O)Ncredibili: battuto il Parma in gara tre 26 giugno 2023

Il Big Mat Bsc Grosseto chiude la giornata con una vittoria pesantissima per 2-0

Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto fa l’impresa allo stadio Nino Cavalli di Parma, battendo per 2-0 i vicecampioni d’Europa. Un risultato prestigioso e soprattutto fondamentale per la classifica e la corsa ai play-off, che ha visto il lanciatore Ion Doba assoluto protagonista. “Una grandissima prestazione di cuore – commenta Stefano Cappuccini, manager del Big Mat Bsc Grosseto – di tutta la squadra. Abbiamo vinto la gara più complessa, di fronte ai lanciatori stranieri dei vicecampioni d’Europa. Siamo stati perfetti in fase di difesa e immenso è stato Ion Doba sul monte di lancio. Eccezionale anche Del Toro che, nonostante il dolore al braccio, ha voluto comunque aiutare la squadra, dimostrando grande attaccamento al gruppo e ai colori biancorossi. Ci portiamo a casa una vittoria molto importante che dà morale”. Il match ha registrato il vantaggio del Big Mat Bsc nel primo inning con Diaz, per poi bissare nella sesta ripresa con Piccini. La prossima settimana le due formazioni replicheranno allo stadio Roberto Jannella di Grosseto per il ritorno della poule scudetto. Successione punti Big Mat Bsc Grosseto: 100 001 0 Parma Clima: 000 000 0 Battitori Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 9 (1/3), Diaz 6 (1/3), Rodriguez Reyes 5 (1/2), Scull Zayas 7 (1/3), Backstrom 3 (0/3), Cinelli 2 (0/3), Pasquini Sweed 8 (0/3), Milli DH (0/2), Tiberi 4 (0/3); Parma Clima: Flisi 7 (1/4), Gonzalez Sanamè 4 (1/2), Joseph Timo 8 (1/4), Mineo 3 (1/4), Gonzalez Taveras (1/2, Battioni 0/0, Sambucci 0/1), Astorri DH (0/4), Monello 2 (0/2), Pasotto 9 (0/0, Desimoni 1/1), Segreto 5 (0/2). Lanciatori Big Mat Bsc Grosseto: Doba (W, 5.0 IP, 4 H, 5 BB, 1 SO), Garcia Del Toro (2.0 IP, 2 H, 1 SO); Parma Clima: Lungo Lareschi (L, 5.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 5 SO), Contreras Abreu (1.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 2 SO), Rondon Sequera (1.0 IP). Arbitro capo: Andrea Caser Arbitro 1B: Luis José Salazar Arbitro 3B: Mariocarlo Rinnovatore

