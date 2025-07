I Neri per caso chiudono domani la quindicesima edizione del Manciano street music festival

Ultimi biglietti disponibili per domani, domenica 20 luglio, per la chiusura del Festival: il gruppo salernitano porterà i suoi più grandi successi sul palco del parco Mazzini per l’ultima data della manifestazione

Manciano: Saranno le straordinarie voci dei Neri per Caso, domenica 20 luglio, a chiudere la quindicesima edizione del Manciano street music festival, la kermesse musicale organizzata dall’associazione culturale Diego Chiti. L’appuntamento è alle 21.30 al parco pubblico Mazzini, situato ai piedi del centro storico e del cassero. Qui, prima del concerto, i visitatori avranno anche la possibilità di cenare al punto di ristoro del festival.

I Neri per caso, che fin dagli esordi si sono distinti nel panorama musicale internazionale per le loro inconfondibili interpretazioni vocali senza base musicale, porteranno sul palco del Manciano street music festival i loro più grandi successi per una serata tutta da cantare. I biglietti del concerto dei Neri per caso si possono acquistare, fino ad esaurimento posti, al costo di 15 euro sul sito https://www.mancianostreetmusicfestival.it/ o direttamente alla biglietteria del festival a partire dalle 19.

Neri per caso. Nati nel 1991, nel 1994 partecipano a Sanremo Giovani con il brano “Donne” di Zucchero. L’anno successivo tornano all’Ariston dove conquistano il primo posto con la canzone “Le ragazze”, scritta dal paroliere Claudio Mattone ed eseguita interamente a cappella. Ed è proprio la musica a cappella a renderli famosi, regalandogli anche il premio di “Miglior disco a cappella europea” nel 2009 con “Angoli diversi”. Tantissime le collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, come quella del 2022 con Jovanotti per la versione inedita del brano “I love you baby”, presentato anche nella celebre trasmissione televisiva di Fabio Fazio “Che tempo che fa”. Dal 2023 fanno parte del cast del programma “GialappaShow”. I Neri per caso sono: Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Pablo "Mimì" Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis e Daniele Blaquier.

Alza il volume. La quindicesima edizione del Manciano street music festival non è un evento solo da ascoltare, ma anche da leggere. Questo grazie all’iniziativa “Alza il volume”, organizzata dall’associazione musicale Diego Chiti in collaborazione con il progetto "Un libro per te" e la biblioteca comunale di Manciano. Durante il festival, accanto al gazebo principale a parco Mazzini, i visitatori troveranno uno scaffale con libri di vario genere che potranno prendere in regalo. Chi lo vorrà potrà anche fare bookcrossing, lasciando un proprio libro e prendendone un altro.

Anche quest’anno Radio Toscana è la radio ufficiale dell’evento, che è patrocinato e sostenuto dal Comune di Manciano, assessorato al Turismo, e ha il supporto di Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination, Fondazione CR Firenze e Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

E se sostieni il festival puoi vincere i grandi concerti: anche quest’anno, con la lotteria, oltre a supportare la manifestazione, puoi ricevere in regalo sei biglietti per i concerti di Giorgia, Elisa e Daniele Silvestri.

Per info www.mancianostreetmusicfestival.it.