I musicisti del Bianciardi crescono

I neodiplomati iniziano le loro nuove avventure. Riprendono gli Open day del Liceo Musicale da sabato 5 novembre

Grosseto: Gli studenti del Liceo Musicale del Polo L. Bianciardi di Grosseto stanno raggiungendo risultati eccellenti. A poco più di dieci anni dall’apertura di questo indirizzo, i suoi iscritti arrivano all’esame di stato con una preparazione di alto livello e molti di loro iniziano percorsi post diploma di elevato profilo: dall’ammissione ai corsi in conservatori celebri come quelli di Roma, Bologna, Pesaro, Livorno, all’iscrizione presso atenei prestigiosi, fino alle scuole specializzate in corsi di strumento o produzioni musicali.

Una scuola completa, dunque, il Liceo Musicale L. Bianciardi per ragazzi orientati a proseguire gli studi di ordine superiore, sia presso i Conservatori di Musica che in qualsiasi facoltà universitaria. La scuola, infatti, oltre alle materie di base fornisce lezioni individuali di due strumenti musicali, con professori che sono essi stessi esperti musicisti. Per conoscere più da vicino il Liceo Musicale, sabato 5 novembre dalle ore 15:30 presso la sede di P.zza De Maria 31 si svolgerà il primo di numerosi Open Day dedicati a tutti i ragazzi provenienti dalle classi terze delle scuole medie della provincia che desiderano iscriversi a questo indirizzo. Docenti e studenti saranno pronti a raccontare la loro scuola, che offre una formazione liceale di ottima qualità oltre ad una preparazione musicale davvero impeccabile. Le giornate di scuola aperta del Liceo Musicale proseguiranno fino a gennaio.

A dimostrazione del livello raggiunto dagli studenti, si terrà un concerto dell’Orchestra Vivace, gruppo di eccellenze italiane, tra cui allievi ed ex allievi del Polo L. Bianciardi. I docenti del Liceo Musicale ci tengono a ricordare uno ad uno i loro ragazzi e i percorsi superiori che intraprenderanno e si congratulano e li salutano con l’augurio dei migliori successi e delle più grandi soddisfazioni!





Andra Cristiana Herta è stata ammessa al Triennio accademico di 'Popular music - canto pop/rock al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna;



Selena Doncovio e Stefan Shuan sono ammessi al Triennio accademico di sassofono al Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno;

Antonino Russo è stato ammesso al Triennio accademico di tromba al Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno;

Samuele Ricciardi è stato ammesso al Triennio accademico di violoncello al conservatorio “G. Rossini” di Pesaro;

Francesca Lucarelli è stata ammessa alla facoltà di Fisica e tecnologie avanzate all’Università di Siena;

Lorenzo Pepi nel 2023 parteciperà all’ ammissione ai corsi professionali di Produzione musicale alla “Jam Academy” di Lucca;

Matilde Coppi è stata ammessa alla facoltà di Ingegneria elettronica e telecomunicazioni all’Università di Bologna;

Alice Di Clemente è stata ammessa alla facoltà Engineering Sciences, all’Università di Tor Vergata, Roma 2;

Pietro Rizzuto, è stato ammesso ai corsi accademici di chitarra pop-rock al “Saint Louis College of Music” di Roma;

Maria Alessia Cerbone è stata ammessa al Triennio accademico di Pianoforte al Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro;

Davide Fiaschi proseguirà il suo percorso di studi della batteria ai fini dell’insegnamento.