I Musei di Maremma e i Musei dell'Arcipelago Toscano insieme a TourismA

Un solo stand ed eventi in comune tra le due realtà che puntano sulla collaborazione per la valorizzazione dei propri musei. L’evento si svolge nel Palazzo dei Congressi di Firenze dal 23 al 25 febbraio.



Grosseto: Musei di Maremma e il Sistema Museale dell'Arcipelago Toscano (S.M.AR.T), saranno presenti insieme all’edizione 2024 di TourismA, il salone dell'archeologia e del turismo culturale organizzato dalla rivista Archeologia Viva in programma nel Palazzo dei Congressi di Firenze da venerdì 23 a domenica 25 febbraio. Una vetrina prestigiosa che in questa edizione vedrà impegnati oltre 200 relatori, tra studiosi, archeologi, operatori museali e rappresentanti delle istituzioni culturali, e tantissimi eventi. L’occasione migliore per rafforzare l’alleanza tra le due realtà museali nata lo scorso anno proprio a TourismA e che ha già prodotto un protocollo d’intesa scientifico sottoscritto lo scorso settembre. Tra i punti principali l’obiettivo di sviluppare progetti condivisi, migliorare la fruizione e rendere più inclusi i musei delle due reti, valorizzare la conservazione e le attività di ricerca delle collezioni, portare avanti iniziative comuni di promozione.

Nelle sale del Palazzo dei Congressi sarà quindi allestito uno stand in grado di presentare a visitatori, studenti e operatori del settore culturale l'ampia offerta turistico-culturale della Maremma e delle isole dell'Arcipelago Toscano, il luogo ideale dove percorrere un viaggio lungo più di 3000 anni tra storia, cultura e archeologia. Inoltre, sono stati organizzati quattro laboratori didattici: “La storia in barattolo”, venerdì 23 dalle 10.00 alle 14.00 per bambini dai 6 ai 12 anni; “La shopper dell’anno”, sabato 24 dalle 15.00 alle 18.00 dedicato a bambini e adulti; domenica 25 dalle 11.00 fino le 15.00 “Alle origini della scrittura. L’alfabeto etrusco” (età consigliata 6 – 12 anni), e dalle 11.00 alle 13.00 “Una cartolina per te”, per bambini e adulti. Tutte attività gratuite, per info e prenotazioni: e-mail: info@museiarcipelago.it

Sabato 24 febbraio dalle 9.15 nella sala 4 del Palazzo dei Congressi si svolgerà l’evento più importante, il convegno: "Storie di sistemi museali. I Musei di Maremma e Musei dell'Arcipelago Toscano si raccontano". Nella prima sessione “Fare rete per crescere insieme. I vent’anni dei Musei di Maremma”, intervengono Irene Lauretti presidente dei Musei di Maremma e la direttrice Roberta Pieraccioli. Le due relatrici ripercorreranno, con il supporto di slide e immagini, l’attività della rete museale che opera ininterrottamente dal 2004.





La seconda sessione si intitola “Musei dell’Arcipelago Toscano: prospettive e progetti di un sistema museale insulare”. Dopo l’introduzione di Nadia Mazzei presidente del Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano e della direttrice Valentina Anselmi, sono previste le relazioni “Un progetto, due territori: residenze creative tra Prato e l’Isola d’Elba” a cura di Alessandra Ribaltone presidente della Fondazione Italo Bolano E.T.S ed Erica Romano direttrice artistica del Museo Open Air Italo Bolano. A seguire “La nuova frontiera della didattica musicale e della comunicazione dei musei elbani“ a cura dell’archeologa Debora Ascione; “Un museo a portata di mano. Il progetto Piccoli Musei e la valorizzazione del Museo di Marciana” con interventi di Alessia Mandorlo, Laura Pagliantini e Mariateresa Sgromo dell’Università di Siena, ed Edoardo Vanni Università per stranieri di Siena, la relazione “La villa romana di San Marco tra ricerca storica e archeologia civica” con la relazione di Franco Cambi Università di Siena. E infine gli interventi “Prospettive future per il Museo del Mare: trasformazione da sito di fruizione turistica a piccolo polo culturale comunitario” a cura di Giacomo Luperini, Museo del Mare e “La comunicazione museale nell'era digital: nuove strategie e possibilità per collegare il patrimonio culturale locale alle comunità” di Giacomo Alberto Vieri, responsabile della comunicazione di S.M.AR.T.

"Partecipare all'edizione 2024 di TourismA insieme al Sistema Museale dell'Arcipelago Toscano è per noi molto importante – commenta Irene Lauretti presidente dei Musei di Maremma-, perché si rafforza l'alleanza già consolidata lo scorso anno. Questa collaborazione ci permette di presentare l'ampia offerta turistico-culturale della Maremma e delle isole dell'Arcipelago Toscano, oltre a promuovere progetti condivisi per migliorare la fruizione e valorizzare le nostre collezioni. Siamo ansiosi di condividere le nostre esperienze e prospettive nel convegno 'Storie di sistemi museali', evidenziando il nostro impegno continuo nell'offrire esperienze culturali significative ai visitatori”.

“Siamo molto felici e orgogliosi di partecipare anche quest’anno ad un evento prestigioso come TourismA – aggiunge Nadia Mazzei presidente del Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano - che in questa occasione festeggia il proprio decennale con un programma particolarmente ricco e dinamico di iniziative. La partecipazione congiunta al Salone del nostro sistema museale insieme ai Musei di Maremma segna il primo passo concreto di questa preziosa collaborazione avviata qualche mese fa con la firma del protocollo scientifico fra le due realtà sorelle, un passo importante in linea con i nostri obiettivi di valorizzazione dei musei e luoghi della cultura isolani, e in virtù di quanto auspicato dalla Regione in merito alle collaborazioni fra Sistemi. Inoltre, in occasione del convegno di sabato 24, siamo particolarmente felici di dare spazio a molti interventi di giovani e giovanissimi professionisti che collaborano con il nostro Sistema Museale e che presenteranno progetti virtuosi realizzati nel corso dell’ultimo anno e prospettive di sviluppo future per i nostri musei isolani.”