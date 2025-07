I mondi dell’acqua aprono la quinta edizione de “Le Notti della natura”

Alla Rocca Pisana di Scarlino una serata immersiva tra fiumi e abissi marini con il naturalista Marco Colombo

Scarlino: Sarà il suggestivo scenario della Rocca Pisana di Scarlino a ospitare, venerdì 11 luglio alle ore 21.30, il primo appuntamento della quinta edizione della rassegna "Le Notti della natura", con la direzione scientifica del naturalista Giacomo Radi, promossa dal Parco nazionale delle Colline Metallifere in collaborazione con i Comuni di Scarlino, Gavorrano e Follonica. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Protagonista della serata sarà il naturalista, fotografo e divulgatore Marco Colombo, con l’incontro dal titolo “I mondi dell’acqua”, un viaggio avvincente attraverso ecosistemi sommersi e corsi d’acqua, dalle fredde sorgenti montane alle profondità del Mar Mediterraneo. Il pubblico sarà accompagnato in una vera e propria immersione virtuale tra creature straordinarie come delfini, murene, squali, ma anche granchi corazzati, tritoni e gamberi dai colori sorprendenti.

Un racconto scientifico e visivo che mette in luce la bellezza e la fragilità degli ambienti acquatici, spesso poco conosciuti, e che si inserisce nello spirito della rassegna: affrontare temi centrali delle scienze naturali e della conservazione ambientale, in un’epoca in cui l’impatto dell’uomo sulla Terra non può più essere ignorato.

«Le Notti della natura nascono proprio da questa esigenza: dare voce a esperti, scienziati e divulgatori, capaci di trasmettere con passione contenuti fondamentali per la crescita di una coscienza ecologica – spiega il direttore della rassegna Giacomo Radi –. Il territorio del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, ricco di biodiversità e bellezze paesaggistiche, diventa così teatro ideale di una narrazione scientifica immersiva e accessibile a tutti».

Il Comune di Scarlino è stato il primo a sostenere questa rassegna. «Abbiamo creduto sin dall’inizio che la proposta di Giacomo Radi fosse molto interessante per il nostro territorio – dicono il sindaco Francesca Travison e l’assessore al Turismo, Silvia Travison –: riuscire a trasmettere concetti fondamentali per il futuro del pianeta in modo diretto e semplice in una location suggestiva come la Rocca Pisana fa crescere la coscienza comune. Abbiamo tracciato un percorso sul quale stiamo lavorando e continueremo a lavorare incentrato sulla tutela del patrimonio naturale che abbiamo la fortuna di amministrare e Giacomo Radi è stato sin da subito una risorsa importantissima per raggiungere quest’obiettivo».

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma lunedì 14 luglio alle ore 19.00 (ritrovo a Terra Rossa al Puntone), con il “Trekking notturno a Cala Violina”, un’esperienza immersiva nella natura condotta da Giacomo Radi. L’escursione, gratuita ma a numero chiuso (massimo 35 partecipanti), richiede la prenotazione obbligatoria al Parco delle Colline Metallifere (0566 844247) o scrivendo a info@parcocollinemetallifere.it.

Alle escursioni in notturna non sono ammessi cani o altri animali domestici.