I medici del futuro: oltre cento studenti al progetto “Biologia con curvatura biomedica”

È tutto pronto per l'istituzione del Liceo sperimentale. L'iniziativa promossa dall'Ordine del medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto ha coinvolto gli allievi di due licei scientifici della provincia anche per l'anno scolastico 24/25

Grosseto: Il Liceo sperimentale a curvatura biomedica è una realtà, grazie al Decreto ministeriale del 5 settembre 2024 che l'ha ufficialmente istituito. E in provincia di Grosseto è tutto pronto alla partenza del corso di studi dal 2025/2026, in caso di disponibilità di qualche istituto scolastico. Ma la strada è già da tempo tracciata, grazie al progetto di orientamento “Biologia con curvatura biomedica” promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto – come previsto dalla convenzione tra il ministero dell’Istruzione e la Federazione nazionale – anche per l'anno scolastico 2024/2025. Il progetto si è concluso con la giornata finale all'ospedale Misericordia di Grosseto e il bilancio vede un ulteriore incremento del numero di studenti coinvolti: 55 del Liceo “Aldi” di Grosseto e oltre 50 del Liceo “Cattaneo” di Follonica, tutti intenzionati a frequentare la facoltà universitaria di Medicina e dunque di praticare la professione medica in un futuro non troppo lontano.

Mesi di lezioni in cui gli studenti hanno potuto assistere a lezioni teoriche e pratiche nei vari campi della medicina grazie alla disponibilità di molti medici iscritti all'Ordine che si sono prestati a titolo gratuito, a Grosseto e a Follonica, come Giovanna Tacconi, Michele Biserni, Manola Pisani, Gabriele Olivoni, Valerio Pizzuti, Mario Severi, Massimo Tosti Balducci, Mariella Agresti, Caterina Speciale, Giandomenico Passavanti, Cristina Cellini, Valter Ricceri e Raffaele D'Alfonso. A Follonica, inoltre, Tommaso Balestracci, Maurizio Di Tomassi, Nicola D’Aprile, Luca Franci, Simone Cecconi, Lorena Traversari, Tania Barbi e Luigi Quattrucci.

Nel corso del progetto gli studenti hanno visitato al Misericordia i reparti della Medicina interna, gli ambulatori di cardiologia, pneumologia, dialisi, radiologia, ecografia, Tac e – per gli studenti che hanno già scelto Medicina per l'università – hanno avuto accesso alle sale operatorie. Inoltre hanno acquisito “sul campo” nozioni sulle emergenze mediche e chirurgiche, hanno simulato l'utilizzo di endoprotesi aortiche e suture chirurgiche, hanno affrontato casi clinici concreti. Al distretto sanitario di Follonica, invece, hanno incontrato il personale e imparato come funzionano gli accessi. Al centro convenzionato Galileo hanno visto in funzione la risonanza magnetica.

«Evidentemente la professione medica continua a suscitare grande interesse tra i giovanissimi, a giudicare dalla crescente partecipazione a questo nostro progetto di orientamento – dichiarano la presidente dell'Ordine dei medici chirurghi di Grosseto, Paola Pasqualini, e la referente del progetto per l'Ordine, Maria Angela Bernardi – e finalmente adesso, con l'istituzione del Liceo sperimentale a curvatura biomedica, dal prossimo anno scolastico sarà possibile frequentare un vero e proprio indirizzo di studio dedicato. Un'opportunità concreta anche in provincia di Grosseto. Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire a questo significativo traguardo e ringraziamo tutti i professionisti che hanno collaborato alla riuscita del progetto».

L'Ordine ringrazia Barbara Innocenti (direzione sanitaria Asl), Michele Dentamaro (direzione di presidio), Sergio Bovenga, i dirigenti scolastici Roberto Mugnai e Marilena Anna Maddaluna, i docenti referenti dei progetti Alice Severi e Nazaro Musto, gli organizzatori della parte laboratoriale Irene Baldi e Giuseppe de Pietro, i direttori dei reparti ospedalieri Luca Franci, Ugo Limbruno, Marco Biscontri, Mauro Breggia, Susanna Falorni, Stefano Barbadori, Andrea Coratti, Pierfrancesco Perani, Genni Spargi, Massimo Pieraccini, i loro collaboratori Falini, Stefanelli, Picchi, Guglielmucci, Zari e Pratticò, i collaboratori della dottoressa Baldi Panzano Casilli e Matarazzo e i coordinatori infermieristici.