I Manifesti da collezione di Artemare Club

Monte Argentario: I migliori esemplari da collezione nel campo dei manifesti degli eventi dei 25 anni di Artemare Club, la casa delle donne e degli uomini che amano il mare, sono in mostra presso la sede del sodalizio nel Corso antico di Porto Santo Stefano.



Le tematiche delle stampe sono tante, dallo yachting al cruising alle mostre di dipinti e foto antichi e moderne di mare marinai navi e barche, al bacio e alle Pin up dei marinai, al galateo e alle mode di bordo e di spiaggia. Manifesti molto apprezzati di grande impatto visivo per la loro eleganza e leggibilità, richiesti e acquisiti nei passati cinque lustri da tanti importanti collezionisti italiani e stranieri che seguono anche le aste internazionali in tema.

L’esposizione è permanente con orario mattutino dalle 10 alle 13 di tutti i giorni con entrata libera.