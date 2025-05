“I maestri del Rinascimento”: il ciclo di conferenze a cura di Mauro Papa

Venerdì 9 maggio il primo incontro della rassegna dedicato a Botticelli

Grosseto: In occasione della mostra “Capolavori del Rinascimento”, Mauro Papa, direttore del Polo Le Clarisse, dà il via alla rassegna dedicata ai protagonisti dell’esposizione. Venerdì 9 maggio alle 18.00 è previsto il primo incontro dal titolo “Sandro Botticelli e l'arte alla corte dei Medici”. La partecipazione alla rassegna è riservata ai soci di Fondazione Grosseto Cultura: sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa anche durante gli incontri. Si consiglia la prenotazione. Per tutte le informazioni e prenotazioni è possibile chiamare lo 0564 488066 (dal giovedì alla domenica, ore 10-13 e 17-19) o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Venerdì 30 maggio saranno Pinturicchio e Perugino i protagonisti della conferenza a tema “Pinturicchio, Perugino e l'arte umbra”, mentre venerdì 21 giugno sarà “La rivoluzione veneta di Giovanni Bellini” l’argomento principale. Termina il ciclo venerdì 27 giugno l’incontro su “Due declinazioni della Maniera: Vasari e Aspertini”.