“I Luoghi del Tempo” a Scarlino con Bandabardò

Scarlino: Sabato 3 giugno “I Luoghi del Tempo” arriva a Scarlino con una giornata scandita dal ritmo della Bandabardò. Alle ore 18:00, infatti, inizierà la consueta camminata nel centro storico insieme ad alcuni membri di Banda - Finaz, Nuto, Bachi, Orla – l’archeologo Lorenzo Marasco e il giornalista Riccardo Basile per presentare “Se mi rilasso collasso”, il libro, edito da Baldini e Castoldi, che racconta i trent’anni di storia di “una band improbabile”: “costellato dalle testimonianze dei tanti amici che abbiamo incontrato lungo il cammino – Carmen Consoli, Piero Pelù, Carlo Lucarelli e Stefano Bollani tra gli altri – questo libro è più semplicemente il risultato del nostro sforzo titanico di darci dentro come pazzi, perché, in fondo se mi rilasso collasso”.



Alle 19:15 il programma continua con il concerto acustico dei membri di Bandabardò alla Rocca Pisana di Scarlino; evento che aveva fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni.

“Siamo felici di partecipare al festival I Luoghi del Tempo – è il commento di Bandabardò – è sempre bello quando tutti i modi di esprimersi artisticamente possono incontrare questi luoghi ricchi di storia e cultura”.

Chiude la serata l’aperitivo a base di prodotti tipici a cura di Melosgrano.

I prossimi appuntamenti de “I Luoghi del Tempo” continueranno fino al 15 giugno con altre cinque giornate di spettacolo; diversi saranno gli artisti che continueranno ad animare il ricco cartellone della manifestazione: Stefano Bartezzaghi, Francesco Montanari, Sacha Naspini, Claudio Morici, Remo Anzovino, Lorenzo Degli’Innocenti, Carla Badlini, Officina del Malcontento il nuovo talento della poesia italiana, Andrew Faber, e i giovani musicisti Michelangelo Scandroglio, Stefano Marini, Androgynus.

Il festival è organizzato da Associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione, con il contributo e il supporto della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, della Fondazione CR Firenze e per il progetto redazione giovani CESVOT; con la collaborazione del Main Sponsor CONAD. Coinvolge, nel 2023, i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.