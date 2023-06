“I Luoghi del Tempo”: a Sassofortino continua l’omaggio del festival a Italo Calvino

Roccastrada: Sabato 10 giugno “I Luoghi del Tempo” arriva a Sassofortino con un’altra giornata dedicata a Italo Calvino che vedrà protagonisti Stefano Bartezzaghi e, a seguire, Lorenzo Degl’Innocenti insieme ai giovani musicisti Michelangelo Scandroglio e Stefano Marini.



Ad aprire la giornata, alle ore 18:00, sarà, infatti, il celebre e amato enigmista, giornalista e scrittore, tra i più importanti studiosi in fatto di giochi di parole, umorismo e creatività linguistica. Bartezzaghi dal 1987 cura rubriche su giochi, libri e sul linguaggio per importanti giornali. Ha condotto rubriche radiofoniche e ha lavorato come consulente culturale per le tre reti di Radio Rai e per note trasmissioni televisive. Insieme a lui, nella passeggiata al Parco Forme di Pietra, saranno presenti anche Mario Cancelli ed Enrico Pizzi (coordinatore dell’incontro).

Alle 19:15 saranno Lorenzo Degl’Innocenti (voce recitante), Michelangelo Scandroglio (contrabbasso), Stefano Marini (chitarra) ad animare il programma del festival con il recital “Calvino in musica” pensato e prodotto appositamente per la manifestazione. Degl’Innocenti, attore, ha lavorato con Arnoldo Foà, Giorgio Albertazzi, La Fura Dels Baus e partecipato a varie fiction tv (vincitore nel 2005 del David di Donatello e del Nastro d’argento per il cortometraggio Lotta Libera di Stefano Viali) collabora da anni con i due musicisti grossetani Michelangelo Scandroglio (contrabbassista e talento del panorama jazz italiano) e Stefano Marini (chitarrista formatosi alla Fondazione Siena Jazz).

Termina il programma (ore 20:00), il consueto aperitivo curato da Melosgrano.

I Luoghi del Tempo prosegue ancora domenica 11 e giovedì 15 giugno con Francesco Montanari, Sacha Naspini, Vincenzo Levante e Rita di Tizio trio (in sostituzione di Carla Baldini e Officina del Malcontento).

Il festival è organizzato da Associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione, con il contributo e il supporto della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, della Fondazione CR Firenze e per il progetto redazione giovani CESVOT; con la collaborazione del Main Sponsor CONAD. Coinvolge, nel 2023, i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.