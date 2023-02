I Love Artemare Club per San Valentino

Monte Argentario: Si può amare anche un Sodalizio per San Valentino? Ebbene, si se è Artemare Club a Porto Santo Stefano la casa nel Cordo antico con i salotti vista per le donne e gli uomini che amano il mare, lo navigano, lo praticano sopra e sotto, lo rispettano, lo proteggono, lo documentano, lo raccontano, lo recitano, lo musicano, lo cantano e ballano e lo rendono accessibile a tutti e quest’anno l’Associazione a due simpatizzanti dona per questa festa del 14 febbraio due magliette coloratissime e due mazzi fiore di buonissimi cioccolatini .



Perché la festivita' che prende il nome dal santo e martire di Terni non era storicamente dedicata solo a due persone innamorate tra loro andando a sostituire la precedente festa romana dei "Lupercalia" di meta' febbraio, evento legato alla rinascita della natura alla purificazione e ai buoni sentimenti con rituali di maschere e cortei, parte di questi sopravvissuti fino a oggi con le giornate del Carnevale.

Le T-shirt con la scritta “I love Artemare Club” seguono la famosa idea creativa elaborata nel 2013 a New York che in dieci anni ha promosso in tutto il mondo questo sentimento d'amore con nomi di nazioni, città, macchine, brand, ambiente, persone e ora il mare e la sua cultura che è la mission del Sodalizio e i mazzi di cioccolatini a fiore sono stati scelti perchè di produzione veneziana, luogo di origine del comandante Daniele Busetto.

A chi andranno questi particolari doni? Per le magliette si saprà vedendole in giro nelle Contrade Marittime dalla prossima primavera indossate da due belle signore, i mazzi rossi di cioccolatini difficilmente saranno individuabili, dolci a cuore sicuramente subito offerti e gustati, parola di Artemare Club!