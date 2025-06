I libri scritti dagli studenti di Orbetello arrivano in biblioteca: progetto “Staffetta di scrittura per la cittadina per la cittadinanza e legalità"

Orbetello: Da tre anni l'istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Orbetello partecipa al progetto “Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità” e quest'anno sono ben 10 i libri che i ragazzi hanno contribuito a scrivere e che poi la scuola ha deciso di donare alla comunità lagunare attraverso la biblioteca.

“Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità”, promosso dall’associazione BiMed è un progetto che coinvolge scuole dell’intero Paese, mettendo in contatto il pensiero e le visioni di studenti che vivono lontani gli uni dagli altri, in luoghi e condizioni anche molto diverse, ponendo in interazione docenti che tra loro non si conosco e che decidono, aderendo al format, di cooperare e rendere protagonista la scrittura così da giungere a una narrazione comune. In questo si esprime la grandiosità delle scuole che unisce i giovani italiani ed europei determinando un cammino comune.

Il tema della staffetta 2025 è la promozione della sostenibilità e ognuno dei libri è il risultato del lavoro di più classi di diverse scuole italiane che aderiscono al progetto. Gli elaborati 2025 che i ragazzi dell''istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Orbetello hanno contribuito a scrivere sono stati donati questa mattina alla biblioteca comunale consegnati dagli alunni della scuola dell'infanzia di Neghelli, sezione C, accompagnati dalle maestre Tiziana Bonsanti e Annalina Santamaria, referente del progetto, alla presenza della dirigente scolastica, dottoressa Maria Carmela Termini. “Ragnetto nel pallone”, “Un'indimenticabile estate”, “Due amiche con un mare da salvare”, “L'eredità del marinaio”, “Non perdiamo la bussola”, “Ada la prescelta”, “Operazione 2030: sopravvivere all'inquinamento”, “La gemma della vita”, “Una città in pericolo” e “Cuoio, sogni e fantasia” sono i titoli dei libri che gli studenti e la scuola, attraverso la biblioteca, hanno inteso donare a tutta la comunità.

«Ringraziamo molto la scuola e i ragazzi per questo gradito regalo – sottolinea la vicesindaco del Comune di Orbetello, Chiara Piccini, che detiene, tra le altre, anche la delega alla scuola – siamo molto orgogliosi del loro lavoro e apprezziamo l'istituto per averli coinvolti in un progetto di così ampio respiro che, oltre a mettere in moto la creatività, accende il faro su tematiche di grande valenza sociale e civica, che i giovani trattano confrontandosi, in questo caso, con i loro coetanei provenienti da altre zone d'Italia».

«Da parte mia – aggiunge l'assessore alla cultura Maddalena Ottali – ringrazio la scuola per aver donato alla biblioteca i loro elaborati che potranno essere così letti da tutti i cittadini. Inevitabilmente in quei preziosi piccoli libri i ragazzi hanno raccontato qualcosa di sé e averlo condiviso con tutta la comunità è veramente un regalo prezioso. Questo sottolinea ancora di più l'importanza della lettura che, in questo caso, diventa anche una forma di ascolto e attenzione alle parole, alle esigenze e alle istanze dei nostri ragazzi».

«La staffetta creativa – dice in conclusione la dirigente scolastica dell'I.C. Don Milani, la dottoressa Maria Carmela Termini - rappresenta un’occasione per tutti gli alunni di mettersi in gioco con esercizi di scrittura creativa, rafforzando le competenze trasversali come la collaborazione, la condivisione , il lavoro un gruppo. Aver partecipato alla stesura di un capitolo del libro ha reso protagonisti i bambini che hanno atteso il ritorno del racconto completato da altri bambini di altre scuole. Oggi abbiamo consegnato i nostri libri alla biblioteca per il piacere di condividere con la cittadinanza un prodotto realizzato in parte anche dai bambini di Orbetello».

L’IC Don Milani quest’anno ha partecipato con:

- Infanzia di Neghelli Sez C (docenti Annalina Santamaria e Tiziana Bonsanti)

- Primaria Scalo

1° A (docenti Ida Pileggio, Valentina Tamantini, Lorenza Sarri)

2° A (docenti Carlotta Vercelli, Chiara Bovicelli, Lorenza Sarri)

3 ° A (docenti Valentina Tamantini, Alessia Schiaretti, Cristoforo Betti, Lucia Angeli)

5° A (docenti Alessia Schiaretti, Marzia Stolzi, Maria Chiara Brasini)

- Primaria Neghelli

4° A (docenti Floriana Parri, Marta Vichi)

4° B (docenti Giovanna Scotto Di Fasano, Elisa Pinamonti)

- Secondaria di primo grado

1° A (docente Katia Pileri)

1° B (docente Thomas Nigido)

1° C (docenti Agnese Tonti e Silvia Ponticelli)