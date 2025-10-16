“I libri nei borghi” fa tappa al Castello Corsini di Marsiliana

Silva Gentilini presenta il suo romanzo Le regole infrante tra arte, parole e sapori locali

Marsiliana: Prosegue la rassegna letteraria “I libri nei borghi”, promossa dal Comune di Manciano – assessorato alla Cultura, con la direzione artistica dello scrittore di origini mancianesi Carlo Legaluppi.

Il prossimo incontro è in programma domenica 19 ottobre alle ore 17.00 al Castello Corsini di Marsiliana.

Ospite dell’evento sarà Silva Gentilini (foto cover), autrice del romanzo “Le regole infrante” (Edizioni Piemme), un thriller intenso e avvincente che indaga le sfumature dell’animo umano e le conseguenze delle scelte personali. Le letture saranno curate dall’attrice Daniela Giaquinto, che accompagnerà il pubblico in un coinvolgente viaggio tra le pagine del libro. Come sempre a presentare l’evento sarà Carlo Legaluppi.

Prima della presentazione è prevista una visita guidata al museo del Castello e, al termine dell’incontro, il Castello offrirà ai partecipanti una degustazione di prodotti locali.

«La rassegna “I libri nei borghi” – sottolineano il sindaco Mirco Morini e il consigliere comunale con delega alla Cultura, Matteo Bartolini – rappresenta un’importante occasione per valorizzare il nostro patrimonio storico e paesaggistico attraverso la cultura, creando momenti di incontro e di condivisione in luoghi di straordinaria bellezza. Vogliamo ringraziare il direttore artistico Carlo Legaluppi per l’impegno e la passione con cui porta avanti questa rassegna, e il Castello Corsini per la preziosa collaborazione e l’ospitalità, culminata nell’offerta della degustazione che renderà l’evento ancora più speciale».

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: biblioteca@comune.manciano.gr.it



