I Jazzmatazz fanno il bis: dopo Cinigiano, arrivano alla Festa del Marrone di Santa Fiora

Hanno solo quindici anni il trio dei Jazzmatazz formato dal batterista Brando Ortolani, i fratelli Fionn e Lio Verperian che si alternano tra tastiera e chitarra, ma quando salgono sul palco scatenano un’ondata di groove, passione e ritmo!

Santa Fiora: Dopo aver fatto ballare tutti alla Festa dell’Uva di Cinigiano, i Jazzmatazz approdano a Santa Fiora, invitati dall’Ufficio Turistico per portare il loro sound alla Festa del Marrone.

Vi aspettano in Piazza Garibaldi a Santa Fiora il 2 novembre alle ore 12.00

Il loro segreto? Suonano quello che amano davvero. Funky, jazz, swing e pezzi originali che nascono dal cuore e arrivano dritti al pubblico. «Non è facile suonare quello che ti piace - dicono - ma è quello che ci fa sentire vivi». E si vede! Sul palco si respira energia pura, entusiasmo contagioso e quella magia che solo la musica vera sa creare.

Quest’estate registreranno quattro o cinque brani originali, così da poter farvi riascoltare quel sound fresco e irresistibile che li rende già una delle realtà più sorprendenti della scena locale.

I Jazzmatazz sono la prova che la passione non ha età: quando suoni quello che ami, il pubblico lo sente. E si innamora.

Il giovane trio rappresenta una delle realtà musicali più giovani e promettenti del territorio, capaci di unire entusiasmo, tecnica e passione in ogni esibizione.

Un grazie va ad Azzurra Corridori dell’Ufficio Turistico di Santa Fiora che ha creduto nel progetto dei Jazzmatazz e li ha sostenuti, e alla Filarmonica di Santa Fiora per il supporto tecnico

