I grandi concerti dell’estate castiglionese con il "PopCast - Castiglione Sound Festival"

Tre appuntamenti per tre serate all'insegna della musica di qualità: Sarafine, I Patagarri, Planet Funk

Castiglione della Pescaia: La città si prepara alla seconda edizione di "PopCast - Sound Festival", uno spazio dedicato alla musica leggera di grandissimo livello, con artisti che avranno l’opportunità di raccontarsi e presentare ad un pubblico di appassionati e turisti i loro nuovi progetti.

Organizzata dal Comune di Castiglione della Pescaia con Paco Mengozzi Men/Go Music Fest la rassegna propone anche quest'anno tre "puntate" musicali gratuite, due concerti, a luglio e agosto, in piazza Orto del Lilli, alle 21:30, e il concertone al Calasole, alle 19:00, alla spiaggetta della darsena nel mese di settembre.





«Visto il successo della prima edizione - dichiara la sindaca Elena Nappi - non potevamo non replicare la rassegna dedicata alla musica pop, una manifestazione molto richiesta ed apprezzata dal pubblico castiglionese e dai tanti turisti che popolano il nostro paese nel periodo estivo, eventi rivolti ad intrattenere, accogliere e ringraziare chi sceglie Castiglione della Pescaia per le proprie vacanze. Un modo per soddisfare e vivacizzare le serate di ogni tipo di pubblico, dai giovanissimi, ai più grandi, completando la panoramica della programmazione estiva che va dall’offerta culturale e museale di alto livello, alla musica classica, al cinema, alla letteratura, il tutto completato da eventi sportivi e della tradizione. Siamo molto soddisfatti della proposta musicale anche di questa edizione di “PopCast - Castiglione Sound Festival” e ci auguriamo che incontri i gusti del nostro pubblico».

«Questa seconda edizione di PopCast – aggiunge Paco Mengozzi – è all'insegna della grande qualità musicale, con ospiti prestigiosissimi per esperienza e performance live. Avremo tre appuntamenti, a luglio, agosto e settembre, collocati ad inizio weekend per intercettare il maggior flusso turistico in arrivo a Castiglione della Pescaia per le villeggiatura. Non posso far altro che ringraziare l'amministrazione per aver creduto in questa iniziativa e nel voler proseguire con convinzione questo tipo di proposta musicale estiva, per poter valorizzare con eventi di qualità il borgo portando proposte musicali sempre nuove ed innovative per allietare le serate di residenti e turisti».

Primo appuntamento il 4 luglio con Sarafine, vincitrice di XFactor 2023. Sara Sorrenti è una cantautrice calabrese il cui stile musicale avvolge elementi legati alla musica elettronica e leggera. Una fusione di più generi, una carica gigantesca di energia e di slancio per un evento incredibile.

Il 7 agosto arrivano sul palco di Piazza Orto del Lilli I Patagarri, anche loro reduci da un'importantissima esperienza ad XFactor e il sold out lampo dei live di Roma e Milano. Il giovane collettivo milanese porta a Castiglione della Pescaia il tour "L’ultima ruota del caravan" con un super concerto che metterà in risalto il loro irrefrenabile talento artistico.

Il 5 settembre chiude la seconda edizione di PopCast Sound Festival il concertone al Calasole alla Darsena con i Planet Funk. Un concerto da non perdere, al tramonto, con i suoni e le hit di questo gruppo storico che farà ascoltare al pubblico di Castiglione della Pescaia anche il nuovo disco.