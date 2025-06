"I Gorgone" di Caterina Albana: La Grande Storia d'Italia al Museo di Grosseto

Grosseto: Giovedì 5 giugno, alle ore 17:30, presso il Museo di Storia naturale della Maremma, verrà presentato il libro “I Gorgone. Storia di una famiglia messinese (1862-1962)” della scrittrice Caterina Albana. Il libri, edito da Effigi, è in libreria da pochissimi giorni. L’opera, frutto di alcuni anni di ricerche e basata su fatti realmente accaduti, spiega come una famiglia siciliana, partendo dall’impresa dei Mille per arrivare fino alla ricostruzione dell’Italia del secondo dopoguerra, intrecci le proprie vicende agli eventi della storia d’Italia: la grande migrazione del primo Novecento, il terremoto di Messina, la prima guerra mondiale, l’affermazione violenta del fascismo, la seconda guerra mondiale, la battaglia referendaria del ’46 ….

Nel corso dell’incontro, dialogherà con l'autrice la prof. Sara Aprili (Liceo Rosmini), mentre alcuni brani del libro saranno letti dall’attore Francesco Tozzi.