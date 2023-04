I Giovani imprenditori di Cna aprono le porte delle loro aziende

Al via, giovedì 13 aprile, l’iniziativa “Drink to meet”. Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto: “Cinque tappe in tutta la provincia che saranno un’occasione per conoscersi e favorire la nascita di collaborazione e progetti”.



Grosseto: I Giovani imprenditori di Cna Grosseto aprono le porte delle loro aziende per creare momenti di incontro, scambio di idee ed esperienze e favorire la nascita di collaborazioni e progettualità. Si chiama “Drink to meet” l’iniziativa pensata dal gruppo Giovani di Grosseto che prende le mosse giovedì 13 aprile, quando Michele Landi, dell’azienda Landi 1966 accoglierà nei suoi locali di piazzale Corea a Grosseto gli imprenditori under 40 che decideranno di partecipare.

“Abbiamo pensato di organizzare una serie di occasioni informali per fare conoscenza – spiega Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto – perché siamo convinti che dall’incontro si possano creare occasioni di crescita per tutti. Sappiamo che il lavoro spesso assorbe gran parte della giornata e che non è facile ritagliarsi del tempo per altre attività, ma siamo consapevoli che rimanere chiusi ognuno nel proprio settore o nella propria azienda sia limitante. Per questo ringrazio in anticipo gli imprenditori del gruppo che hanno deciso di mettersi in gioco e si sono resi disponibili ad accogliere chi vorrà partecipare”.

Il calendario prevede cinque incontri, da qui a settembre, in diversi luoghi della provincia. Durante ogni tappa il “padrone di casa” e un altro giovane artigiano si presenteranno brevemente per poi avviare una conversazione su alcuni temi di interesse delle giovani imprese. Alla fine i partecipanti condivideranno anche un aperitivo, offerto dall’azienda ospitante.

Si parte dunque da Grosseto, giovedì 13 aprile, nella sede della Landi 1966, in piazzale Corea 4 a Grosseto, specializzata nell’installazione di tende e tendaggi. Un’impresa gestita adesso da Michele Landi, che sta portando avanti la tradizione di famiglia. Insieme a Landi, presenterà la propria attività anche Andrea Vergari, titolare dell’azienda Advict, system integration manager, specializzata in sistemi di sicurezza e backup e di software gestionale.

I prossimi appuntamenti sono fissati per giovedì 11 maggio a Follonica, nella sede della ditta Caverni, giovedì 8 giugno ad Amiata Ebike di Castel del Piano, giovedì 13 luglio alla Idrotek di Orbetello e giovedì 12 settembre di nuovo a Grosseto nella sede di Jonathan Roberti Design.

Per partecipare è possibile iscriversi a questo link https://bit.ly/3Mf3VrG o scrivere a d.pizzetti@cna-gr.it