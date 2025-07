I giochi di una volta a Principina a Mare

Si chiama “In piazza coi giochi di una volta” ed è una nuova serata a tema che da quest’anno entra nel calendario "Eventi Estate di Marina di Grosseto e Principina a mare", organizzato dalla Pro Loco con la collaborazione del Comune di Grosseto e dei “Friends for Principina”.

Principina a Mare: È in programma sabato 12 luglio nella piazzetta di via delle Meduse di Principina a mare ed è una serata per riappropriarsi del piacere del gioco in piazza, uno spazio di festa dove bambini e grandi si divertono sperimentando le proprie abilità con i giochi della tradizione, individuali e di squadra.

Si comincia alle 21 con una grande caccia al tesoro a piedi per Principina a mare, divisa in due categorie, teen agers (fino a 18 anni) e famiglie, organizzata dai ragazzi della Parrocchia di Marina di Grosseto, i Marinado’s di Don Stefano. Nel frattempo nella nostra piazzetta di via della Meduse (dietro al piccolo centro commerciale di Principina) si gioca… con i grandi giochi in legno della tradizione e i giochi di ruolo del LudoBus dell’associazione Bandus. Con i giochi del passato dell’associazione ABIO di Grosseto e con il gioco da tavola “Capitan Avis”, ideato per promuovere la cultura della donazione e in particolare della donazione di sangue. Dulcis in fundo per i più piccoli c’è un divertente Trucca-bimbi, a cura della Croce Rossa Italiana comitato di Grosseto, che presenterà anche le dotazioni di un’ambulanza e l’attività di disostruzione pediatrica.

Tanti giochi, un’occasione per stare in compagnia e conoscersi, perché il gioco è una cosa seria.

Iscrizioni online alla caccia al tesoro su: https://bit.ly/cacciaaltesoroprincipina2025

Info su: www.rivieradellamaremma.it e sui Social della ProLoco di Marina di Grosseto e Principina a mare.