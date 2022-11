“I funghi dei nostri boschi” con il Museo di storia naturale della Maremma

Sabato 12 novembre torna uno degli eventi più attesi della stagione autunnale con un corso di riconoscimento e un'escursione con pranzo alla Tenuta di Paganico

Grosseto: L'autunno porta con sé uno degli eventi stagionali più attesi nel calendario delle iniziative promosse dal Museo di storia naturale della Maremma: “I funghi dei nostri boschi”. L'appuntamento è per sabato 12 novembre a partire dalle ore 10 e prevede una serie di “tappe” per approfondire la materia in ogni aspetto: prima un corso di riconoscimento al museo con un inquadramento teorico generale sui funghi, poi un'escursione all'aperto e un pranzo con menù a tema. Il prezzo per l’intera giornata è di 30 euro a persona (ridotto a 25 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura): per partecipare è necessaria la prenotazione, compilando il modulo online nella sezione Eventi sul sito www.museonaturalemaremma.it.

Ecco il programma della giornata. Si comincia alle ore 10 nella sala conferenze della struttura museale, in strada Corsini 5, con un breve corso per imparare a riconoscere le principali specie di funghi autunnali, a cura di Claudia Perini, micologa dell'Università di Siena. A fine mattinata i partecipanti si sposteranno con mezzi propri alla Tenuta di Paganico, dove sarà possibile pranzare con un menù a tema. La giornata si concluderà con una breve escursione nei boschi della tenuta: per l'occasione gli organizzatori consigliano scarponcini e abbigliamento adatto.