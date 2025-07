I fratelli Vespasiani trionfano al Campionato Italiano Flying Dutchman organizzato dal Vela Club Tarkna

Successo per la manifestazione che si è tenuta dal 27 al 29 giugno nelle acque di Tarquinia Lido

Tarquinia: Si è concluso con grande successo il Campionato Italiano della classe Flying Dutchman, organizzato dal Vela Club Tarkna, con il patrocinio e la preziosa collaborazione del Comune di Tarquinia. La manifestazione si è tenuta dal 27 al 29 giugno, nelle acque del Lido, ha visto lo svolgimento regolare delle otto prove in programma, favorite da condizioni meteo e di vento ideali, che hanno garantito un confronto serrato e altamente competitivo tra tutti gli equipaggi in gara. Anche a terra l’atmosfera è stata all’altezza della tradizione del circolo: grande ospitalità e disponibilità nei confronti dei regatanti, che hanno ricambiato con entusiasmo prendendo parte numerosi alla cena offerta dal club nella serata del 28 giugno.

Il podio ha visto il dominio dei fratelli Nicola e Francesco Vespasiani (Associazione Velica Bracciano), già protagonisti a livello internazionale con il recente terzo posto al Campionato del Mondo di Cadice. Secondo posto per l’equipaggio Pincherle–Carincola di San Benedetto del Tronto, mentre il terzo gradino del podio è andato a Cipriani–Rinaldi di Peschiera del Garda. Il miglior equipaggio straniero è risultato quello ungherese Gaborjani-Szabo / Koles, che ha chiuso in quarta posizione. I trofei messi in palio dal Comune di Tarquinia – opere d’arte raffiguranti i celebri Cavalli Alati etruschi, realizzate dallo scultore Patrizio Zanazzo – sono stati consegnati ai vincitori dal sindaco Francesco Sposetti e dall’assessore allo sport Sandro Celli, che hanno espresso parole di elogio per l’organizzazione e per tutti i partecipanti.

La regata era inoltre valida come quarta tappa della Coppa Europa della classe Flying Dutchman, e i vincitori, i fratelli Vespasiani, si sono aggiudicati anche i relativi trofei messi a disposizione dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma – Filiale di Tarquinia. Riconoscimenti individuali anche per Nicola Vespasiani, miglior timoniere (Coppa in memoria di Fabrizio Cruciani) e per Francesco Vespasiani, miglior prodiere (Trofeo Eraldo Forti). Il prossimo appuntamento sportivo organizzato dal Vela Club Tarkna sarà domenica 6 luglio con la regata zonale della classe Windsurfer. A partire dal 7 luglio inizieranno invece i corsi di vela FIV, aperti a giovani e adulti che desiderano avvicinarsi a questo affascinante sport.