I formaggi del Caseificio Sociale Manciano protagonisti a Festambiente

Manciano: Il Caseificio Sociale Manciano rinnova la sua presenza a Festambiente, la tradizionale kermesse nazionale organizzata da Legambiente a Rispescia e giunta alla 34esima edizione. Quest’anno l’appuntamento è in programma da mercoledì 3 a domenica 7 agosto, con cinque giorni di incontri, musica, animazione e sapori del territorio e biologici uniti dal tema della sostenibilità ambientale e dal claim #lapaceèrinnovabile, per un futuro senza conflitti e sempre più attento alle energie rinnovabili e al rispetto dell’ambiente. Per tutta la durata di Festambiente, il Caseificio Sociale Manciano proporrà una selezione dei propri formaggi nei menu di ristoranti e punti ristoro della manifestazione. Qui sarà possibile gustare, in particolare, la variegata produzione di Pecorino Toscano DOP del Caseificio Sociale Manciano.



“Anche quest’anno - afferma Carlo Santarelli, presidente del Caseificio Sociale Manciano - rinnoviamo con piacere la nostra presenza a Festambiente, un appuntamento che in ogni edizione coinvolge numerosi ospiti, a livello locale e nazionale, e accende i riflettori sul tema sempre più importante della sostenibilità ambientale. Su questo stesso tema, il Caseificio Sociale Manciano è impegnato, da sempre, per favorire il rispetto dell’ambiente e il benessere animale, con un conseguente miglioramento della qualità del latte ovino e dei nostri formaggi”.

Per conoscere tutto il programma di Festambiente, è possibile visitare il sito www.festambiente.it.