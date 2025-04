Attualità I formaggi del Caseificio Sociale Manciano a Cheese Saturnia 2025 29 aprile 2025

Stampa

Manciano: Le eccellenze dell’enogastronomia maremmana si danno appuntamento per una nuova edizione di Cheese Saturnia, in programma da giovedì 1° maggio a domenica 4 maggio e che vedrà ancora fra i protagonisti i formaggi del Caseificio Sociale Manciano. La quattro giorni dedicata a gusto e divertimento proporrà stand gastronomici e percorsi di degustazione, oltre a Masterclass culinarie con qualificati chef del territorio segnalati nella guida Michelin: Valeria Piccini, chef stellata del Ristorante da Caino a Montemerano, Marco Franceschetti, chef dell’Agriturismo Il Cavallino a Semproniano, e Barbara Cannarsa, chef de La Filanda a Manciano. Animazione e sapori del territorio arricchiranno la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Saturnia con il patrocinio del Comune di Manciano e la collaborazione con il Polo culturale Pietro Aldi e la Filarmonica “A. Ponchielli” di Saturnia. L’evento rafforzerà il legame fra le tradizioni casearie e Manciano, ‘Città del Formaggio ONAF’ da dicembre 2023 grazie alla presenza di produzioni casearie radicate nel contesto sociale e produttivo locale, a partire dal Caseificio Sociale Manciano nato nel 1961 e cresciuto negli anni fino a contare circa 200 soci allevatori del territorio.

