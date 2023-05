Cultura I Dynamite 36 volano in finale regionale di “Emergenza LIVE” 2 maggio 2023

Redazione Grosseto: Lo scorso 29 Aprile si è svolta la 4°eliminatoria del talent Emergenza live, manifestazione dedicata agli artisti emergenti. Le varie fasi si svolgono nei locali nazionali dove la musica “LIVE” è protagonista.

Il THE CAGE storico locale labronico per la live music ha visto protagonisti nell’ultima eliminatoria i DYNAMITE 36 giovane band toscana che sta crescendo artisticamente e che ha già ottenuto traguardi significativi. Una serata altamente competitiva ma i Dynamite 36 si sono completamente impossessati del palco con una performance da band già affermata svolgendo un esibizione sia artistica che scenica trascinando letteralmente il pubblico presente nei reef del loro sound dove tutti hanno ballato e cantato i loro brani. Ebbene sì, con tutto ciò il pubblico con il loro voto ha fatto si che il 20 maggio suoneranno sempre al the Cage in finale regionale sognando di approdare alla finale nazionale di Milano ai “ Grandi Magazzini”. Siamo riusciti ad intervistare il frontman e vocalist Tommaso: «E' stata una bellissima sensazione salire sul palco del THE CAGE ma soprattutto avere una risposta così calorosa da parte del pubblico che ci ha veramente emozionato e caricato al massimo, ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito venendo anche da lontano». I Dynamite 36 hanno all’attivo 3 brani pubblicati sulle varie piattaforme musicali, una partecipazione alle audition di Xfactor 2022 e vincitori di AREA SANREMO 2022. La band e composta da: Tommaso Ninci alla voce (di Venturina Terme), Francesco Bezzini chitarra e Nicola Giomi Batteria (di Piombino), Raffaele Faralla tastiere e Niccolò Governi basso (di Grosseto).

