I Dynamite 36 tra i vincitori di Area Sanremo 2022

Grosseto: É trascorso da poco l’ultimo week end di Novembre, dove la giovane band Toscana dei Dynamite 36 ha partecipato alla fase finale di Area Sanremo (concorso canoro nazionale per artisti emergenti). Presenti quasi 600 artisti provenienti da tutta Italia, che sono stati ascoltati dai membri della commissione Lavinia Iannarilli, Paolo Biamonte e Sergio Rubino, sotto la direzione artistica di Amadeus. La band Toscana che aveva effettuato lo scorso 6 novembre la prima audizione live passando il turno con il brano “Travi”, scritto appositamente per l’occasione, è salita nuovamente sul palco del Palafiori di Sanremo il 26 novembre. Un’attesa infinita partita la mattina e conclusa con il verdetto intorno alle ore 18.00 dalla stessa commissione con la presenza di Amadeus: I Dynamite 36 sono rientrati nei 20 vincitori dell’edizione 2022 di Area Sanremo.



La band: Una sensazione indescrivibile quella di essere tra i 20 vincitori di questa edizione che ripaga la nostra passione e dedizione che in questi anni ci ha visti percorrere i primi passi in questo mondo -continua nell’esposizione il Frontman della Band Tommaso Ninci -bellissime sensazioni, aver partecipato con un brano scritto da noi ed essere arrivati fin qui, evento organizzato benissimo con un’esperienza bellissima come Sanremo Exsperience con l’Orchestra sinfonica di Sanremo, dove ho eseguito la canzone di Sergio Endrigo “ADESSO SI”. Ancora un po’ disorientati dal traguardo raggiunto ma felicissimi, siamo consapevoli di aver ottenuto un ottimo risultato al nostro primo anno di partecipazione e come abbiamo sempre fatto ci rimetteremo subito al lavoro per migliorarci e per il proseguo del nostro progetto.”

La band è già a lavoro per la prossima uscita discografica.