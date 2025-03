“I due Papi” sul palco del teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia

Domenica 9 marzo, alle 18, in scena Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo con lo spettacolo tratto dal testo di Anthony McCarten

Tarquinia: Al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia in scena due grandi del palco, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, con lo spettacolo “I due papi”, dal testo dello scrittore e sceneggiatore Anthony McCarten, da cui è stato tratto un film di successo. Domenica 9 marzo, alle 18, per la stagione 2024/2025 curata dal Comune di Tarquinia e dall’Atcl Lazio, Colangeli e Rigillo daranno vita al racconto dei giorni frenetici che portarono alla rinuncia di Benedetto XVI, poi all’elezione di Francesco. Frustrato dalla direzione intrapresa dalla Chiesa, nel 2012 il cardinal Bergoglio chiede il permesso di ritirarsi dalla sua carica a Benedetto XVI, la cui interpretazione della dottrina è diametralmente opposta alla sua.

Il Papa, in risposta, lo convoca a Roma: non accoglie le sue dimissioni, si dichiara contrario a tutte le sue idee riformiste e gli rivela che vorrebbe rinunciare al Soglio Pontificio, mentre entrambi ammirano il Giudizio Universale nella Cappella Sistina. Il soggiorno romano, inaugurato con un incontro/scontro, sarà l’occasione per la nascita di una straordinaria amicizia e per confrontare le proprie idee, tra tradizione e progresso, senso di colpa e perdono. Completano la compagnia Anna Teresa Rossini nel ruolo di Suor Brigitta e Ira Fronten nel ruolo di Suor Sofia. Il team creativo vede Giancarlo Nicoletti alla regia e la traduzione del testo affidata a Edoardo Erba, mentre le scene sono di Alessandro Chiti e i costumi di Vincenzo Napolitano e Alessandra Menè. Il teatro comunale “Rossella Falk” è in piazza Cavour. Per informazioni è possibile chiamare lo 0766 849282. I biglietti sono anche acquistabili sul sito di Archeoares. Il botteghino del teatro sarà aperto due ore prima della rappresentazione.