Gli eventi di sensibilizzazione organizzati dalla sezione AID di Grosseto Mercoledì 8 ottobre in occasione della SettImana Nazionale della Dislessia

Grosseto: In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2025, la sezione AID di Grosseto promuove un seminario di informazione e sensibilizzazione sul tema dei DSA, dal titolo: ”I disturbi specifici di apprendimento alla scuola secondaria: diagnosi e strumenti di inclusione” in programma mercoledì 8 ottobre dalle 16:45 alle 19:00 presso la Sala Tirreno del Comune di Follonica (Via Bicocchi 53/a) e in modalità online su Google Meet.

Spesso le prime difficoltà di apprendimento si manifestano con l’inizio della scolarizzazione. Possono però manifestarsi pienamente quando le richieste scolastiche superano quelle dell’individuo, e ciò accade spesso alla scuola secondaria. Per questo risulta fondamentale garantire strumenti compensativi e adeguate strategie di studio volte ad includere i ragazzi con DSA, informando e sensibilizzando anche tutte le figure coinvolte nel percorso della scuola superiore.

Nel seminario realizzato con il patrocinio del Comune di Follonica e rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e alle famiglie, se ne parlerà in modo approfondito con insegnanti, formatori e tecnici esperti.

Il programma. Dopo i saluti Istituzionali sono previsti gli interventi dei relatori: Pamela Pelagalli Formatore AID su “I Disturbi Specifici di Apprendimento in adolescenza, Silvia Paoli Logopedista e socia AID che parlerà di strumenti compensativi, Annalisa Morganti Formatore AID che interverrà sull’importanza del metodo di studio e Michela Soldi Formatore AID che traccerà un bilancio sulla Legge 170. Chiude il ciclo di interventi Paola Brunell Dirigente Scolastico con la relazione dal titolo ”DSA: diversi strumenti per apprendere e una scuola che sa prendersi cura”.

La partecipazione è gratuita. È richiesta l'iscrizione, che si effettua attraverso il sito: https://grosseto.aiditalia.org/eventi/dal-pdp-alla-didattica-quotidiana-costruire-una-scuola-che-accoglie



