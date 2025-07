Cultura I dirotta su Cupi tornano a casa! 4 luglio 2025

Venerdì 4 luglio appuntamento a Cupi per il TOURNISTI PER CASO #TOUR2025 Magliano in Toscana: Serata all’insegna del buon cibo e della buona musica. Apertura stand gastronomici dalle 19:30 e a seguire concerto dei DSC. I concerti dei DSC rappresentano un appuntamento imperdibile per gli amanti del cantautorato italiano di qualità, essendo il loro repertorio ricco di canzoni “di nicchia” scovate nei lati B dei dischi che hanno reso importante la musica d’autore nostrana. Lo show dei Dirotta Su Cupi è un piacevole percorso nelle emozioni e nei contenuti racchiusi nei brani proposti mediante una costante interazione con il pubblico. L’obbiettivo è far emozionare gli spettatori attraverso l’esecuzione di brani curiosi e rari, e di rispolverare nella memoria dei “cultori” pezzi conosciuti ma tenuti gelosamente nascosti dentro di sé. De Andrè, Bobo Rondelli, De Gregori, CSI, CCCP, Caputo, Rino Gaetano sono solo alcuni dei cantautori che verranno scomodati, in una continua alternanza di voci e strumenti, cercando di carpire l’essenza dei brani ma non rinunciando a farli propri con arrangiamenti molto curati. Tutto questo senza prendersi eccessivamente sul serio e senza eccedere nel virtuosismo (il nome stesso, Dirotta Su Cupi, suona come un b-name!).

