I Dirotta Su Cupi ritornano: "Tournisti Per Caso" porta il cantautorato di nicchia a Marina di Grosseto

Dopo il letargo, i DSC inaugurano il loro tour 2025 al Barcollo il 6 giugno, con un viaggio tra le gemme nascoste della musica d'autore italiana e un'interazione speciale col pubblico.

Marina di Grosseto: Dopo qualche mese di letargo i DSC finalmente tornano a esibirsi! IL primo appuntamento del TOURNISTI PER CASO #TOUR2025 è per stasera, venerdì 6 giugno alle 21:30, al Barcollo in via Petrarca a Marina di Grosseto.

I concerti dei DSC rappresentano un appuntamento imperdibile per gli amanti del cantautorato italiano di qualità, essendo il loro repertorio ricco di canzoni “di nicchia” scovate nei lati B dei dischi che hanno reso importante la musica d’autore nostrana. Lo show dei Dirotta Su Cupi è un piacevole percorso nelle emozioni e nei contenuti racchiusi nei brani proposti mediante una costante interazione con il pubblico. L’obbiettivo è far emozionare gli spettatori attraverso l’esecuzione di brani curiosi e rari, e di rispolverare nella memoria dei “cultori” pezzi conosciuti ma tenuti gelosamente nascosti dentro di sé.

Ognuno potrà fare come preferisce: prenotare un tavolo al 3278948191 al chioschetto, mangiare un panino al bar, oppure venire semplicemente a godere della serata.

De Andrè, Bobo Rondelli, De Gregori, CSI, CCCP, Caputo, Rino Gaetano sono solo alcuni dei cantautori che verranno scomodati, in una continua alternanza di voci e strumenti, cercando di carpire l’essenza dei brani ma non rinunciando a farli propri con arrangiamenti molto curati.

Tutto questo senza prendersi eccessivamente sul serio e senza eccedere nel virtuosismo (il nome stesso, Dirotta Su Cupi, suona come un b-name!).