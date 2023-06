Cultura I dipinti di Lollo in mostra al bar Le Granatine 7 giugno 2023

Redazione Orbetello: I suoi dipinti saranno in mostra al bar Le Granatine dal 29 giugno al 10 luglio. L'autore è Lorenzo Formiconi, conosciuto da tutti come Lollo.

La pittura è una delle sue grandi passioni, e non è nuovo a queste iniziative; i suoi quadri ispirati al mare, la natura e gli animali, hanno girato tanti locali della cittadina lagunare. Ora potranno essere ammirati anche dai turisti in questa mostra allestita al bar Le Granatine, visitabile tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00, dal 29 giugno al 10 luglio.



