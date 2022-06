annuncio Attualità I deportati follonichesi commemorati in Comune 24 giugno 2022

Redazione Follonica: A Follonica c’è chi non dimentica i deportati e i loro sacrifici durante il periodo 1940 – 1945. Sacrifici e scelte che hanno prodotto un lungo periodo di pace. Stamani venerdì 24 giugno nella sala del comune ci sarà una significativa commemorazione alla presenza del sindaco Andrea Benini, del consigliere Giacomo Manni, del presidente dell’Anpi Claudio Bellucci, dei ricercatori dell’ ISGREC (Istituto Storco della Resistenza ed Età Contemporanea) Ilaria Cansella e Gabriele Bassi, di Rino Magagnini (Anpi e Fondazione Noi del Golfo).

La mattinata è inserita nelle iniziative del 78° ANNIVERSARIO DELLA LBERAZIONE DI Follonica dal nazifascismo. Sarà possibile vedere, ingrandita, la foto di molti dei deportati follonichesi di quel periodo messa a disposizione dei familiari e parenti dalla Fondazione.



