I corsi Formimpresa di Confartigianato Grosseto

Ultimi posti disponibili per il corso di acconciatore (addetto) Prima lezione 7 novembre 2022

Grosseto: Corso per acconciatore (addetto) percorso abilitante all’esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore (articolo 3 comma 1 lettera b legge 174/05). 150 ore con esame finale. Prima lezione 7 novembre 2022 Sede del corso: Grosseto via Monte Rosa, 26 c/o la sede di Confartigianato Imprese Grosseto.

Info e iscrizioni: 0564 419608 - 0564 419544 formimpresa@artigianigr.it