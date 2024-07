I cittadini di Prata: "Il cimitero è fatiscente". Appello alla nuova giunta

Massa Marittima: Nonostante il recente risultato elettorale che ha visto il seggio di Prata cambiare direzione, unico in tutto il Comune Massetano, a favore delle liste di opposizione, il messaggio non arriva alla nuova Giunta massetana.



«Nessuna presenza dell’ amministrazione in paese da quel giorno - scrivono i cittadini di Prata -, ma soprattutto nessuna azione pratica per migliorare il degrado del paese.

Fatiscente lo stato del cimitero, dove le erbacce crescono ovunque, gli intonaci delle strutture più antiche cadono in blocco, acqua assente nelle due cannelline che servono i due piani. il malumore cresce, soprattutto nei social, nei residenti e negli ospiti estivi che colgono l’occasione per portare un saluto ai loro avi.

Discrepanze di gestione ormai troppo evidenti tra il capoluogo e le frazioni, ma soprattutto tra le frazioni stesse. A Niccioleta ci sono cartelli nuovi che indicano le strisce pedonali e a Prata non sono in grado di garantire il giusto rispetto neanche ai nostri defunti.

In caso di mancata presa in carico del cimitero, pronta una segnalazione al prefetto o ai vigili del fuoco per valutare la salubrità del campo santo e la sicurezza strutturale dei lotti più antichi».