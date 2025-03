I cittadini di Orbetello chiedono ascolto

Orbetello e il suo territorio stanno vivendo un degrado sempre più allarmante: morie di pesci con conseguenti sversamenti di acqua putrida dalla laguna al mare, invasione di moscini già da febbraio come conseguenza della scomparsa dei loro predatori naturali questa estate, verde pubblico devastato, aree ex industriali che crollano per l’incuria degli ultimi trenta anni.

Orbetello: Di fronte a questa situazione, l'amministrazione comunale continua a ignorare il dialogo con la cittadinanza, limitandosi a comunicazioni sui social, spesso con toni poco rispettosi nei confronti di chi segnala i disagi a cui la cittadinanza è continuamente sottoposta.

Proprio in questi giorni, mentre si procede con scarsa trasparenza alla bonifica di un sito altamente inquinato e i cittadini sono già alle prese con un'invasione di moscini che rischia di compromettere la stagione estiva, il Sindaco ha deciso di incontrare esclusivamente i commercianti del centro storico, unica categoria secondo lui degna di essere illuminata.

Noi cittadini siamo indignati da questo comportamento, abbiamo il diritto e il bisogno di essere informati sulle decisioni vitali che devono essere prese per ridare dignità al nostro territorio, vogliamo essere coinvolti nei processi decisionali che questa Amministrazione ha dimostrato ampiamente di non essere in grado di gestire.

È per questi motivi che abbiamo deciso di partecipare, anche se non invitati, all'incontro fra Amministrazione e commercianti che si terrà giovedì 6 marzo alle ore 14 presso il Comune di Orbetello. Vogliamo dimostrare a chi ci amministra che esiste una cittadinanza attiva, partecipe delle problematiche del territorio e pronta a mettersi in gioco per il bene comune.