I Castelli minerari: risorse, insediamento e potere nel territorio durante Medioevo

Venerdì 28 aprile, ore 17 e 30, Museo di San Pietro all’Orto

Massa Marittima: Prende il via a Massa Marittima il ciclo di incontri organizzati nell’ambito della mostra “Fonderie e Ferriere dell’Alta Maremma nei disegni dal vero di Dino Petri”, che sarà visitabile fino al 25 giugno al Museo di San Pietro all’Orto, in Corso Diaz 36.



Il primo appuntamento è in programma venerdì 28 aprile, alle ore 17 e 30, al Museo di San Pietro all’Orto con la conferenza dal titolo “I Castelli minerari: Insediamento e potere nel territorio di Massa Marittima nel Medioevo”. Intervengono la professoressa Luisa Dallai, ricercatrice di Archeologia Cristiana e Medievale presso l’Università di Siena e Alessandra Casini del Parco Nazionale delle Colline Metallifere. Prima della conferenza, alle 16 e 30, si terrà la visita guidata alla mostra (8 euro a persona).

Ecco il programma dei prossimi incontri:

12 maggio, ore 16 e 15, laboratorio didattico per bambini al Museo di San Pietro all’Orto dal titolo “Il disegno dal vero: sanguigna e carboncino”. Costo 10 euro a partecipante.

-12 maggio, ore 17 e 30, conferenza “Il patrimonio di archeologia industriale della Val di Cornia”, con Pablo Gorini, al Museo di San Pietro all’Orto.

- 9 giugno, ore 17 e 15, Laboratorio didattico per bambini “Il disegno dal vero: occhio curioso” al Museo di San Pietro all’Orto. costo 10 euro.

- 9 giugno,ore 17, visita guidata alla mostra “Fonderie e Ferriere dell’Alta Maremma nei disegni dal vero di Dino Petri”, costo 8 euro a persona e alle ore 18 Conferenza “Lo sguardo sul patrimonio e sulla nostra storia”, con Carlo Bonazza e Dino Petri.

- 23 giugno, ore 18, conferenza “Valpiana medicea e granducale e la questione del ferro” con Tiziano Arrigoni e Claudio Saragosa al Museo di San Pietro all’Orto.

- 24 giugno ore 11 escursione “Le vie del ferro” con ritrovo al Museo Subterraneo di Massa Marittima, in via Corridoni. Visita guidata al Museo Subterraneo, la nuova struttura inaugurata di recente, che comprende le Gallerie del Museo della Miniera, visita guidata alle Ferriere di Valpiana e al Museo Magma di Follonica. Spostamento in autonomia. Costo 15 euro a persona.

Su richiesta per gruppi di almeno sei persone è possibile organizzare visite guidate alla mostra “Fonderie e Ferriere dell’Alta Maremma nei disegni dal vero di Dino Petri” tutti i giorni eccetto il lunedì, al costo di 8 euro a persona.

Info e prenotazioni: 0566 906525 accoglienzamuseimassa@gmail.com