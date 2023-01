I Butteri dell'Alta Maremma organizzano la giornata di Sant'Antonio Abate

La benedizione degli animali si terrà domenica 22 gennaio alle 15 sulla spiaggia del circolo nautico Calaviolina.



Follonica: Domenica prossima, 22 gennaio, in occasione della giornata di Sant'Antonio Abate, si terrà la tradizionale benedizione degli animali, organizzata dall'associazione Butteri dell'Alta Maremma con il patrocinio del Comune di Follonica.

Per i cavalieri la partenza è prevista alle 9.30, dalla fattoria di Ponte alla Catene nel Comune di Scarlino, per una passeggiata a cavallo con rientro alle 12. Alle 14 è invece prevista la partenza verso la spiaggia di fronte al circolo nautico Calaviolina. Il parroco per la benedizione arriverà in barca dal mare alle 15. Chi vuole può portare il proprio animale.